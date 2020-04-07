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7 апреля • обновлено в 17:59
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Историк рассказал, какими были последствия пандемий для мира

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За свое существование человечество пережило несколько эпидемий и пандемий, что кажутся значительно страшнее той, с которой мир столкнулся сейчас – коронавируса. Однако для того, чтобы понять, как бороться именно с последней, политическим лидерам стран стоило бы прочитать об опыте их предшественников.

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В этом убежден историк и журналист Петр Билян. В интервью "Радио Свобода" он рассказал о том, как пандемии влияют на общественное развитие и в каких книгах это описано.

"Как по мне, такие книги стоит читать не во время эпидемии, а до того. Было бы хорошо, если бы представители нашей политической элиты читали и имели представление, в каком обществе и на какой планете мы живем, что вирусы – это наш давний спутник", – говорит он.

Петр Билян

Петр Билян

radiosvoboda.org

Прежде всего Билян рассказал о книге американского биолога и географа Джареда Даймонда "Оружие, микробы и сталь", в которой автор пишет, что пандемии и эпидемии – это вечные спутники человечества.

"На нашей планете мы постоянно с вирусами сосуществуем. Более того, вирусы здесь живут раньше нас, нам придется сосуществовать с ними. Кстати, он сравнивает преимущества различных цивилизаций, каким образом европейцам, евразийскому континенту удалось вырваться в технологическом развитии. И одна из таких причин была, что здесь эпидемиологическая ситуация была намного сложнее и хуже", – говорит историк.

По его словам, пандемии натолкнули Европу на то, что она была вынуждена навести порядок в городах: почистить их, убраться, повысить уровень гигиены.

США, город Сент-Луис в штате Миссури, в 1918 год. Представители Красного Креста вынесли из дома для дальнейшей транспортировки жертву испанского гриппа

США, город Сент-Луис в штате Миссури, в 1918 год. Представители Красного Креста вынесли из дома для дальнейшей транспортировки жертву испанского гриппа

radiosvoboda.org

Обращая же внимание на книгу Фернана Броделя "Идентичность Франции", Билян отметил, что во время чумы в XIV веке в этой стране вымерло до трети населения. С одной стороны, это была катастрофа, однако для тех, кто выжил, ситуация начала меняться к лучшему.

"Европа стала больше ориентироваться на использование техники, получать больше доходов. Одна из таких гипотез: в XIV веке произошел технологический рывок – начинают развиваться технологии, мореходство. Поэтому уже в конце XV века Европа вырывается вперед по сравнению с ближневосточными странами", – приводит пример историк.

Билян подчеркнул, что различные общества по-разному реагируют на эпидемии. И основное отличие заключается в системе организации власти.

"Если провести определенную аналогию с чумой и теми ситуациями, то частный бизнес у нас лучше адаптируется к вызовам коронавируса, чем наши государственные институты. Частный сектор обеспечивает маски и готов обеспечивать дистанцию между людьми, он функционирует. А государственный сектор будто работает на то, чтобы парализовать всю экономику, чтобы она стала и стояла", – считает он.

Медицинские работники в масках во время пандемии "испанки" в больнице армии США, 1918 год

Медицинские работники в масках во время пандемии "испанки" в больнице армии США, 1918 год

radiosvoboda.org

Цитируя же книгу известного американского социолога Питирина Сорокина, историк добавил, что во время эпидемии возникает запрос реорганизовать общество иначе, на более активную роль государства. В то же время эпидемии имели и положительное влияние – в частности, становились толчком, чтобы государство ставало более эффективным.

"И в Броделя, и в Даймонда, и у Сорокина эпидемии становились пинком для общества и власти, что они должны адаптироваться к вызовам, найти возможности становиться более эффективными и выжить. Это колоссальный катализатор изменений, который ставит вопрос ребром: или ты вынужден приспособиться, реорганизовать жизни, или ты умрешь и на этом конец", – констатирует историк.

Кровати с пациентами в лагере "Кэмп Фанстон" (США) в период пандемии "испанки", 1918 год

Кровати с пациентами в лагере "Кэмп Фанстон" (США) в период пандемии "испанки", 1918 год

radiosvoboda.org

Анализируя вышеуказанные книги, он утверждает, что в условиях пандемии человек очень активно меняется. С одной стороны, растет склонность к аморальным поступкам: и грабежи, и бунты, и владения чужой собственностью воспринимаются на ура. С другой стороны, есть примеры самопожертвования, когда во время эпидемий люди ведут себя благородно, и это помогает в таких ситуациях.

"Нельзя сказать однозначно, что растут только плохие качества в таких экстремальных ситуациях. Мы всегда выживали как человечество, несмотря на большое количество жертв, все-таки находили возможность оказать помощь, правильно распределить ресурсы и найти решения, которые помогали адаптироваться и выжить", – заключает Билян.

Как сообщал OBOZREVATEL, во многих странах Европы постепенно наступает послепикова фаза пандемии COVID-19. Теперь власти думают, как возвращаться к жизни после длительного карантина.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
История
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