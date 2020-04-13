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13 апреля • обновлено в 11:08
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Историк раскрыл главный феномен нации: Украина не исчезнет!

4.8т
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Ученый и публицист Ярослав Грицак заявил, что Украина имеет сильный запас прочности в виде общества, поэтому способна выдержать любой кризис.

Такое мнение он озвучил в интервью "ФАКТАМ". По его убеждению, есть надежды, что нынешний кризис будет преодолен, а потому лучше сосредоточиться на планировании жизни в посткризисный период.

"Украина имеет определенный запас прочности в первую очередь не как экономика или как государство, а как общество… Мы выстоим. Так что не будем пугать себя тем, что Украина исчезнет", – отметил Грицак.

"Украина не исчезнет!" Историк раскрыл главный феномен нации

Он напомнил, что на счету страны не один кризис, однако все они стираются и каждый новый воспринимается, как первый.

"Мы как-то совсем забыли, что в 1994 году вышли из страшнейшего политического, экономического и национального кризиса, который привел к уходу Кравчука и новым выборам. Тогда мы стояли на пороге распада государства и даже гражданской войны. Мы уже расслабились и забыли про „русскую весну“ 2014 года", – отметил историк.

Грицак призвал не думать о крахе, а сосредоточится на реформах в Украине после выхода из кризиса.

"Украина выстоит, если выстоит мир. Если он не сойдет с ума и не дойдет до худших вариантов таких, как мягкий апокалипсис… Давайте уже сегодня думать, что будет после кризиса и после Зеленского. Украина до сих пор не выполнила своего домашнего задания о реформировании, и никакой карантин нас от этого задания не освобождает", – напомнил ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный поэт и писатель Юрий Издрык, который недавно заявил, что сегодняшняя ситуация в Украине – провокация, а карантин из-за коронавируса не имеет никаких юридических оснований, обратился к украинцам, которые раскритиковали его позицию.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Слова нации )) Сельдь творогам ))
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Оценивая нынешние события в Украине, невольно задаёшься вопросом - неужели люди, вышедшие на майдан шесть лет назад хотели иметь пенсии по 80 $, а зарплаты в среднем 250 $. Почему дорогие лекарства, непомерно высокие по отношению к доходам коммунальные тарифы? Почему люди не могут достойно обеспечить своих детей? Почему для того, чтобы иметь хороший заработок надо бросать свою семью, дом, родной край и уезжать за границу? Ведь в основном французы, немцы, итальянцы и другие европейцы работают у себя дома, а за границу уезжают только в отпуск. Почему в стране должна постоянно идти во,йна? Почему не соблюдается элементарная законность? Почему идёт открытая пропаганда нацизма? И самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КОГДА ВСЁ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ?
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"если выстоит мир" - звісно світ вистоїть аж до Суду - інше питання яке то буде життя. Вірю Господу! Не даремно ми маємо Його Об'явлення.
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