"Украина не исчезнет!" Историк раскрыл главный феномен нации

Ученый и публицист Ярослав Грицак заявил, что Украина имеет сильный запас прочности в виде общества, поэтому способна выдержать любой кризис.

Такое мнение он озвучил в интервью "ФАКТАМ". По его убеждению, есть надежды, что нынешний кризис будет преодолен, а потому лучше сосредоточиться на планировании жизни в посткризисный период.

"Украина имеет определенный запас прочности – в первую очередь не как экономика или как государство, а как общество… Мы выстоим. Так что не будем пугать себя тем, что Украина исчезнет", – отметил Грицак.

Он напомнил, что на счету страны не один кризис, однако все они стираются и каждый новый воспринимается, как первый.

"Мы как-то совсем забыли, что в 1994 году вышли из страшнейшего политического, экономического и национального кризиса, который привел к уходу Кравчука и новым выборам. Тогда мы стояли на пороге распада государства и даже гражданской войны. Мы уже расслабились и забыли про „русскую весну“ 2014 года", – отметил историк.

Грицак призвал не думать о крахе, а сосредоточится на реформах в Украине после выхода из кризиса.

"Украина выстоит, если выстоит мир. Если он не сойдет с ума и не дойдет до худших вариантов – таких, как мягкий апокалипсис… Давайте уже сегодня думать, что будет после кризиса и после Зеленского. Украина до сих пор не выполнила своего домашнего задания о реформировании, и никакой карантин нас от этого задания не освобождает", – напомнил ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный поэт и писатель Юрий Издрык, который недавно заявил, что сегодняшняя ситуация в Украине – провокация, а карантин из-за коронавируса не имеет никаких юридических оснований, обратился к украинцам, которые раскритиковали его позицию.

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