Бесславные бастарды Золотой Орды и Византии, кичащиеся своей целиком синтетической, выведенной из секты нацией, крайне поверхностно относятся ко всем нациям, но в особенности к украинской.

Каждый московский царь, прежде всего, историк! Ибо приходя ко власти, первое, чем начинает заниматься, так это переписыванием исторического прошлого его несомненно "великой" страны, во многом заимствуя исторические сюжеты из Библии или копируя легенды ненавистного Запада.

Что же обычно переписывают московские мракобесы?

В 962 году Оттон I был провозглашён римским папой Иоанном XII императором Священной Римской империи, которая просуществовала в различных формах до 1806 года.

Петр I, не мудрствуя лукаво, также решил, что править ему Московским княжеством, пускай и называемом им великим, ему не в масть. Решил переименовать его как-нибудь эдак в европейских традициях.

Являясь, как и все московские самозванцы, фанатиком идеологической парадигмы "Москва Третий Рим", он решил также использовать для названия страны религиозную основу секты московского православия.

А так как Москва всю свою историю претендовала на культурное и религиозное наследие Киева-Руси, центра действительно священной Руськой Митрополии, ведущей свое летоисчисление от 861 года

Новости Откуда пошли Русь и Кремль

Так Руськая (Киевская) митрополия впервые упоминается в 861 году 60-й в списке кафедр, подведомственных патриарху Константинопольскому.

61-й упоминают Руськую (Киевскую) епархию в уставе императора Льва, правившего во Втором Риме в 886-912 годах.

В 959 году, будущий император Священной Римской Империи Оттон I, а на тот момент король Германии, удовлетворив прошение Руськой княжны Ольги, отправил, на Русь, то бишь в Киев епископа Либуция.

Если совсем коротко, Русь (Киев) в случае был "православным Римом", потому собственно его название было заимствовано Москвой, и когда Петр I придумывал в 1721 году как обозвать свою Империю, он и назвал ее Российская, или Руськая, но на греческий манер.

Называться же Украиной Русь стала после войны Богдана Хмельницкого (а это середина 17 века), которую хоть и называют освободительной, по факту она стала причиной того, почему Русь-Украина почти на 4 столетия стала колонией Москвы.

Кто придумал Украину?

Миф о несостоятельности украинской нации, многочисленные переименования Руси-Украины то в Русь Западную, то Южную, то Малую, то Новую - все это часть программы уничтожения первоисточников, которую начали еще Романовы.

Так в 1627 году указом царя Михаила Федоровича Романова, и его отца патриарха Московского Филарета, приказано было книги руськой (украинской) печати собрать и сжечь.

В 1667 году, Алексей Михайлович приказал всех слагателей, печатников и друкарей руських книг казнить. Книги собрать и сжечь, и печать "бесчестных воровских" (именно такое название дали руським-украинским книжкам московиты) запретить под страхом смертной казни.

В 1720 году, Петр I издал указ киевскому губернскому князю Голицыну, "во всех монастырях, осмотреть и забрать древние жалованные грамоты и другие куртиозные письма оригинальные, а также книги исторические, рукописные и печатные".

Таким образом уничтожение истории истинной, отличной от московской мифологической стало залогом российской государственности.

Что же касается Украины, то московские псевдоСМИ пестрят версиями о ее происхождении. Одну из таких версия как раз таки озвучил Путин на своей вчерашней пресс-конференции:

"Вот у нас споры с Украиной идут и так далее. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий – известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно были другие польские исследования, которые вообще отнесли украинцев, даже вычеркнули их из числа славян. Они полагали, утверждали, что это потомки каких-то кочевых народов. Но это все – полная ерунда, а мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе прошли такие-то элементы реальной идентичности, мы должны относиться к этому с уважением. Мы делаем и будем это делать", – сказал Путин.

Надо отметить, что в 1796 году в своей книге "Историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и славянах" Ян Потоцкий действительно писал, что руськие (украинцы) это совершенно особый народ, отличный от... московского. Но ведь суть то не в том.

Мифология российской истории отрицает само существование Украины.

Именно поэтому в быту у россиян имеют место такие исторические анекдоты как версия антиукраиниста-великоросса Михаила Погодина.

Он очень просто объяснил происхождение укров-малоросов, который он относил к третьему сорту людей.

По его теории, Батый выжег огнем Русь и остатки руського народа бежали в Москву, где и обосновались став великороссами.

И вот тогда, на освободившиеся земли Руси с гор Карпат спустились дикие укры, которые заняли исконно великоросские территории и начали кичится своим супер этносом!

И версия об изобретении Украины Австрийским генштабом назло России.

Австрийские власти очень сильно переживали, что руськое (украинское) население рано или поздно захочет присоединиться к России. Поэтому они решили придумать украинский язык, культуру и историю. Таким образом и получился искусственно созданный народ - украинцы.

Украина по факту

Самоназвание Руси - Украина укрепилось за нашей страной, после того как Богдан Хмельницкий осуществил задуманное, отделил Русь от Речи Посполитой.

Україна - країна - страна, стала на тот момент реализованной мечтой украинского народа - мечтой о независимой стране. И во многом это название отображало надежды и чаяния нашего народа.

Что же касается украинского языка. То тут надо просто вспомнить тот факт, что Москва только при Петре стала изучать руський (украинский) язык по книгам Мелетия Смотрицкого, автора "Граматики слов'янської" изданной еще в 1619 году.

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