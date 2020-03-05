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5 марта • обновлено в 04:38
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Историк доказал, что в Киевской Руси был украинский язык

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Во времена Киевской Руси на территории современной Украины уже существовал староукраинский язык. Это доказывает лексика литературных памяток того времени, а также надписи на стенах Софии Киевской.

Как заметил доктор исторических наук, заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вячеслав Корниенко, в граффити периода Киевской Руси имеется множество примеров чисто украинского "построения" слов, пишет "Радио Свобода".

"Тот язык мы называем староукраинским. В частности, наш филолог Виктор Моисеенко, исследователь Реймского Евангелия, обнаружил: автор Евангелия переписал имеющийся текст, воссоздав особенности церковнославянского языка в украинской редакции. Некоторые отрывки он писал так, как слышал, – некоторые исправлял, если видел, что неправильную букву написал, исправляя ее по канону церковнославянского языка", – говорит историк.

Реймское Евангелие

Реймское Евангелие

"Радио Свобода"

Корниенко также добавил, что среди языковых особенностей Реймского Евангелия можно найти ближайшие аналогии с древнейшими граффити Софийского собора.

"Большое количество украинизмов фиксируется в XI-XII веке: мы проводили подготовку к печати надписей на хорах Софийского собора и, например, там есть надпись XII века "соромно бути", также есть упоминания о князе "Володимирі" – и, кстати, на наших граффити он никогда не был "князем Владимиром". А уголовные дела и торговые споры рассматривались "на суді", а не "на суде", – рассказал он, отметив, что на стенах древнего храма можно найти даже некоторые образцы тогдашней нецензурной лексики.

Граффити на стенах Софийского собора

Граффити на стенах Софийского собора

"Радио Свобода"

Также историк обратил внимание на надпись о дне похорон князя Ярослава, в которой также есть сугубо украинские лингвистические конструкции. К примеру, слово "успіння", а не "успение", как в русском языке.

"На основании совокупности результатов исследований и изучения письменных памяток мы можем уверенно сказать: в среде населения Киевской державы разговорным языком был тот, который можно назвать староукраинским, как его филологи называют", – подытожил Корниенко.

Граффити на стенах Софийского собора

Граффити на стенах Софийского собора

"Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Института украинского языка Национальной академии наук сообщили, что объем украинского лексикона может достигать 1 млн слов. При этом однотомный толковый "Словарь украинского языка" 2016 года содержит 165 тыс. слов, а "Украинский лексикон конца XVIII-начала XXI века: словарь индекс в 3-х томах" (2017) – около 300 тыс. слов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Тег
София Киевская
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Пигин Макс
Пигин Макс
Явно выраженный комплекс неполноценности, двигает рагулей на всё новые свершения)))))))))
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