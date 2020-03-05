Во времена Киевской Руси на территории современной Украины уже существовал староукраинский язык. Это доказывает лексика литературных памяток того времени, а также надписи на стенах Софии Киевской.

Как заметил доктор исторических наук, заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вячеслав Корниенко, в граффити периода Киевской Руси имеется множество примеров чисто украинского "построения" слов, пишет "Радио Свобода".

"Тот язык мы называем староукраинским. В частности, наш филолог Виктор Моисеенко, исследователь Реймского Евангелия, обнаружил: автор Евангелия переписал имеющийся текст, воссоздав особенности церковнославянского языка в украинской редакции. Некоторые отрывки он писал так, как слышал, – некоторые исправлял, если видел, что неправильную букву написал, исправляя ее по канону церковнославянского языка", – говорит историк.

Реймское Евангелие "Радио Свобода"

Корниенко также добавил, что среди языковых особенностей Реймского Евангелия можно найти ближайшие аналогии с древнейшими граффити Софийского собора.

"Большое количество украинизмов фиксируется в XI-XII веке: мы проводили подготовку к печати надписей на хорах Софийского собора и, например, там есть надпись XII века "соромно бути", также есть упоминания о князе "Володимирі" – и, кстати, на наших граффити он никогда не был "князем Владимиром". А уголовные дела и торговые споры рассматривались "на суді", а не "на суде", – рассказал он, отметив, что на стенах древнего храма можно найти даже некоторые образцы тогдашней нецензурной лексики.

Граффити на стенах Софийского собора "Радио Свобода"

Также историк обратил внимание на надпись о дне похорон князя Ярослава, в которой также есть сугубо украинские лингвистические конструкции. К примеру, слово "успіння", а не "успение", как в русском языке.

"На основании совокупности результатов исследований и изучения письменных памяток мы можем уверенно сказать: в среде населения Киевской державы разговорным языком был тот, который можно назвать староукраинским, как его филологи называют", – подытожил Корниенко.

Граффити на стенах Софийского собора "Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Института украинского языка Национальной академии наук сообщили, что объем украинского лексикона может достигать 1 млн слов. При этом однотомный толковый "Словарь украинского языка" 2016 года содержит 165 тыс. слов, а "Украинский лексикон конца XVIII-начала XXI века: словарь индекс в 3-х томах" (2017) – около 300 тыс. слов.

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