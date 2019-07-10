Историческое событие: ЧАЭС получила новый саркофаг

Чернобыльская АЭС официально получила новый безопасный конфайнмент (НБК) для последующего введения его в эксплуатацию.

Церемония состоялась 10 июля при участии президента Украины Владимира Зеленского, который уже заявил о масштабной перезагрузке зоны отчуждения.

Теперь ЧАЭС получит лицензию и перейдет к эксплуатации комплекса НБК и демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие".

"Для реализации этого этапа необходимы дополнительные финансовые ресурсы, в первую очередь, со стороны Украины", - отмечают в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.

В конце ноября 2016 года на разрушенный в результате аварии 4-й блок ЧАЭС была надвинута арка НБК. Это конструкция длиной 165 м, высотой 110 м, общим весом 36,2 тыс. тонн.

Строительство НБК началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году.

Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого "саркофага" и остатков 4-го энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет.

Саркофаг на ЧАЭС Антон Юсов, Facebook

Саркофаг на ЧАЭС Антон Юсов, Facebook

Саркофаг на ЧАЭС Антон Юсов, Facebook

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