Исторические фото (via George Costanza).

СССР, начало 80-х. Главная гордость и самое ценное, что было у советской женщины - меховая шапка.

Для тех, у кого ещё не было такой драгоценности - это была голубая мечта! Примерно, как сейчас двенадцатый IPhone.

Их старались не снимать, так как сей меховой артефакт доставался всеми правдами и неправдами - даже шили на заказ.

Носили с собой везде, потому что тырили их в мгновение ока. Не снимали даже в кинотеатрах, и если впереди сидела такая вот, гордая собой, фемина, мне приходилось выпрыгивать из штанов, чтобы понять в конце фильма, кто победил - наши или фашисты.

Парик, золотые зубы, югославские сапоги и сервиз "Мадонна" на самом почётном месте домашнего серванта дополняли набор счастливой строительницы коммунизма.

Мужчины, не очень ухмыляйтесь - о вас, тогдашних, будет отдельный рассказ. Кстати, кто смотрел советский фильм "Шапка"? Один из моих любимейших. А пока... Off!