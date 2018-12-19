''Исторический момент'': Помпео внезапно позвонил Епифанию

Государственный секретарь США Майкл Помпео позвонил новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию и поздравил его с успешным проведением объединительного Собора.

Он также выразил поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета, пишет журнал "Киевские епархиальные ведомости".

"Создание в Украине единой Православной церкви – это исторический момент для всего украинского народа и мирового православия, а также важный фактор процессов государства", - отметил госсекретарь.

В свою очередь митрополит поблагодарил его за поздравления и поддержку.

Майкл Помпео "Голос Америки"

"15 декабря состоялось волеизъявление православных верующих Украины быть автокефальной церковью. И мы благодарны многим странам, которые поддержали это стремление украинского народа. Особая наша благодарность США, ведь защищая свободу вероисповедания во всем мире, вы также поддержали и наше стремление быть свободной и признанной в мировом православии церковью", - сказал предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епифаний также отметил важную роль в решении украинского церковного вопроса Вселенского Патриарха Варфоломея и Вселенского Престола.

Предстоятель ПЦУ выразил убеждение в дальнейшем процессе свободного волеизъявления, так как епископат и духовенство объединенной церкви призывает всех к сдержанности и миру.

Во время беседы стороны выразили свое стремление относительно дальнейшего сотрудничества для достижения мира в Украине и восстановления ее территориальной целостности.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополита Епифания избрали главой единой Православной церкви Украины на объединительном Соборе 15 декабря. Ранее были опубликованы самые значимые факты из его биографии.

17 декабря УПЦ МП собрала внеочередное заседание Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор — объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского Патриархата — предательство.