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"Исторически горький опыт": Донбассу предрекли эскалацию боевых действий

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Российская Федерация начала активно поставлять на временно оккупированный Донбасс боеприпасы, в том числе и тяжелую гусеничную технику.

Миссия ОБСЕ зафиксировала около 100 танков в Луганской области и системы "Град" возле Широкиного. Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL написал экс-военный разведчик и волонтер Андрей Рымарук.

"Также есть информация, что некоторые российские кадровые офицеры получили приказ из Генштаба РФ перед началом Чемпионата мира по футболу уменьшить количество обстрелов. Но количество техники и боекомплекта, которые пересекают неподконтрольную административную границу Украины и России, дает возможность насторожиться и задуматься. Тем более, что исторически есть горький опыт агрессии РФ во время спортивных соревнований", ― написал Рымарук.

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Также, по его словам, в июне сильно участились полеты вражеских беспилотников.

"Для чего это делается? Они интенсивно изучают телевизионы каждой бригады, каждого батальона, сектора, чтобы, и я не удивлюсь этому, в будущем или в ближайшее время нанести удар", ― предположил волонтер.

Как писал OBOZREVATEL, силы ООС перешли в активную оборону на Донбассе, а враг применил запрещенное оружие.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Андрей Рымарук
Место
Украина
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