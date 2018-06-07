"Исторически горький опыт": Донбассу предрекли эскалацию боевых действий

Российская Федерация начала активно поставлять на временно оккупированный Донбасс боеприпасы, в том числе и тяжелую гусеничную технику.

Миссия ОБСЕ зафиксировала около 100 танков в Луганской области и системы "Град" возле Широкиного. Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL написал экс-военный разведчик и волонтер Андрей Рымарук.

"Также есть информация, что некоторые российские кадровые офицеры получили приказ из Генштаба РФ перед началом Чемпионата мира по футболу уменьшить количество обстрелов. Но количество техники и боекомплекта, которые пересекают неподконтрольную административную границу Украины и России, дает возможность насторожиться и задуматься. Тем более, что исторически есть горький опыт агрессии РФ во время спортивных соревнований", ― написал Рымарук.

Также, по его словам, в июне сильно участились полеты вражеских беспилотников.

"Для чего это делается? Они интенсивно изучают телевизионы каждой бригады, каждого батальона, сектора, чтобы, и я не удивлюсь этому, в будущем или в ближайшее время нанести удар", ― предположил волонтер.

Как писал OBOZREVATEL, силы ООС перешли в активную оборону на Донбассе, а враг применил запрещенное оружие.