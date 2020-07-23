Источник в ВСУ объяснил казус со списками военных-участников Революции достоинства

В Украине составляют списки военных-участников Революции Достоинства для того, чтобы в случае гибели хоронить их со всеми почестями.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в Вооруженных силах Украины, идея со списками появилась после внутреннего скандала в связи с прощанием на Майдане Незалежности с погибшим офицером 24-й бригады Тарасом Матвеевым.

Оказалось, что командование не знало, что Матвеев был активным участником Революции Достоинства, и поздно узнало, что прощание с ним пройдет на Майдане.

По данным источника, из-за этого главком дал приказ собрать списки майдановцев, чтобы в трагическом случае прощаться с почестями и не попадать больше в такую неудобную ситуацию.

В результате замполиты разослали распоряжения в воинские части, но не объяснили, с какой целью проводится сбор информации.

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