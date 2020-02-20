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20 февраля • обновлено в 13:05
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Истерика украинцев из-за эвакуированных из Китая: в скандал "вмешалась" ПЦУ

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Православная церковь Украины призвала граждан не проявлять столь негативное отношение к приезду на Родину украинцев, которых эвакуировали из Китая.

По словам священнослужителей, они крайне обеспокоены таким поведением соотечественников в ситуации, когда для подобной агрессии нет оснований. Соответствующий пост опубликован на странице ПЦУ в Facebook.

"Хотя медицинские службы показали, что среди тех, кто вернулся, нет больных, а необходимость прохождения карантина является дополнительным и необходимой мерой безопасности, – страх и отчуждение подталкивают людей к неприятию", – говорится в сообщении.

В ПЦУ отреагировали на протесты против эвакуированных из Китая

В ПЦУ отреагировали на протесты против эвакуированных из Китая

В ПЦУ подчеркнули, что церковь, конечно же, не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством.

Однако со своей стороны они, священнослужители, просто обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулась Украина.

Поэтому в частности призвали украинцев проявлять милосердие и любви к ближним, оказавшимся в беде и затруднительном положении.

"Пусть страх перед болезнью не затуманивает наши ум и совесть, нашу человечность! Пусть Господь даст всем нам, как обществу, мудрость и выдержку, сохранит от нашествия пагубной болезни и от пагубной ненависти и отчуждения!" – подытожили в ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее писатель и политический деятель Мария Матиос раскритиковала позицию украинцев, которые взбунтовались против прибытия в Украину земляков, которых эвакуировали из Китая.

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
эвакуация вирус протест Православная церковь Украины
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