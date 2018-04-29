Истерика на тему "дедывоевали" именно 9 мая чем-то похоже на африканскую чуму свиней, с той лишь разницей, что к Африке не имеет никакого отношения. А так все очень даже характерно – и попытки распространения русского мира, и его последствия очень напоминают именно эпидемию чумы. Ну а что до свиней – достаточно посмотреть на физиономии организаторов и прочих паразитирующих на этой дате, чтобы вопросы отпали. Всеядные рожи, иначе не скажешь. Ну и естественное свойство эпидемии – распространяться через границы, если нет карантина. У нас, увы, карантина нет. Все условия.
Фейсбук и не только он уже просто задолбали всплывающей рекламой праздничного концерта 9 мая на телеканале (ну-ка угадайте на каком?) – правильно, на телеканале "Интер". Что именно будут праздновать тоже понятно – день советского ритуала и очередное вранье. Ну, так сложилось, вы уж простите, что Вторая Мировая Война закончилась 8 мая. Капитуляцией Гитлеровской Германии. Этот день вся Европа и даже Америка с Австралией и празднуют. Потом была еще война на Дальнем востоке, ее датируют отдельно, но к 9 мая она тоже никакого отношения не имеет. Там осень на календаре. И что – эти факты кому-то помешают? Умным, конечно, помешают, но при чем тут "Интер" или Вилкул? Да, без самого симпатичного и перспективного оппоблоковца тоже не обошлось. Александр Вилкул намерен всерьез отпраздновать 9 мая, верные кунаки уже собирают массовку из непонятно кого.
Я про непонятно кого отдельно остановлюсь, потому как не гуманитарий совсем, а вовсе наоборот – люблю математику. Допустим в самый последний момент юношу 18 лет призвали на фронт уже в 1945 году. На самом финише войны. Посчитает, господа уважаемые кроты, как говорил герой фильма про Дюймовочку? 2018 год – 1945 год = 73 года. Плюс 18 лет от роду нашему гипотетическому последнему из ветеранов. Девяносто один год! Минимальный возраст реального ветерана ВОВ. Кто моложе – либо ряженые, либо героические бойцы НКВД, занимавшиеся высылкой татар из Крыма, вертухаи из лагерей и прочие, воевавшие в разных местах земного шара по команде из Кремля, как сейчас их потомки воюют в Донбассе. Много осталось у нас стариков старше девяносто одного года? Так отож. Хотите уважение проявить? Из партийной кассы адресно разнесли по пару тысяч анонимно и все – поправили карму.
В принципе, с Интером и Вилкулами разных видов все понятно, особенно если ты в школе хоть немного учил биологию. Паразитируют они на старых людях и не менее старых ритуалах, собирая свой урожай рейтинга не самых умных зрителей и избирателей. Тоже хлеб. Кому вообще нужны умные избиратели в наше непростое время? Да и зрители тоже. Вопрос не к ним, погрязшим в этом цинизме, вопрос к тем, кто у руля сегодня. Зачем нам этот выходной 9 мая? В честь чего? Вторая Мировая закончилась 8 мая капитуляцией Германии и вся Европа празднует этот день и даже украинские историки полностью с этим согласны. Хотите уважить ветеранов и дату? Сделайте праздник 8 мая. А 9 рабочий день. Для чиновников в регионах – с особой нагрузкой, чтобы не было времени на глупости. А в Раде сессионный день с обязательным включением в повестку дня законопроектов от Оппоблока. Голосовать не обязательно, но пусть тот же Вилкул придет на заседание и выступит с трибуны. Пыль прошлого с ботинок необходимо периодически отряхивать. Иначе рано или поздно не сможешь оторвать ногу от земли для следующего шага.
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