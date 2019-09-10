Исследование показало, сколько украинцев не доживает до 65 лет: названы цифры

38,771% мужчин и 15,908% женщин в Украине не доживают до 65 лет.
Об этом на своей странице в Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, ссылаясь на данные ООН.
Он уточнил, что в Польше эти показатели составляют 24,233% та 10,506% соответственно.
Названо сколько украинцев не доживают до 65 лет
thinktanks.by
Как писал OBOZREVATEL, в Украине самой распространенной причиной смертности среди населения являются сердечно-сосудистые заболевания. Их можно избежать, придерживаясь здорового образа жизни.
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