Исследование показало, сколько украинцев не доживает до 65 лет: названы цифры

38,771% мужчин и 15,908% женщин в Украине не доживают до 65 лет.

Об этом на своей странице в Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, ссылаясь на данные ООН.

Он уточнил, что в Польше эти показатели составляют 24,233% та 10,506% соответственно.

Названо сколько украинцев не доживают до 65 лет thinktanks.by

Как писал OBOZREVATEL, в Украине самой распространенной причиной смертности среди населения являются сердечно-сосудистые заболевания. Их можно избежать, придерживаясь здорового образа жизни.

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