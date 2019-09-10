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10 сентября • обновлено в 17:39
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Исследование показало, сколько украинцев не доживает до 65 лет: названы цифры

1.3т Читать материал на украинском

38,771% мужчин и 15,908% женщин в Украине не доживают до 65 лет.

Об этом на своей странице в Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, ссылаясь на данные ООН.

Он уточнил, что в Польше эти показатели составляют 24,233% та 10,506% соответственно.

Названо сколько украинцев не доживают до 65 лет

Названо сколько украинцев не доживают до 65 лет

thinktanks.by

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