Испытания вакцины от COVID-19 снова приостановили из-за необъяснимого побочного эффекта
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca снова приостановила испытания своей вакцины от коронавируса в США.
Это произошло из-за выяснения обстоятельств появления необъяснимой болезни у одного из добровольцев, сообщает Reuters.
Набор добровольцев в программу испытаний вакцины был также приостановлен. Он не возобновится по крайней мере до 17 сентября.
Сколько времени потребуется американскому управлению по вопросам качества продовольствия и медикаментов для завершения проверки пока неизвестно.
Отмечается, что в Великобритании и Бразилии испытания вакцины были возобновлены.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила все испытания своей вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни у одного из добровольцев.
Это стандартная мера предосторожности при испытаниях вакцин, предназначенная для того, чтобы экспериментальные вакцины не вызывали серьезных реакций у добровольцев.
Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca восстановили клинические испытания вакцины от коронавируса, прерванные из-за редкой болезни одного из участников исследования.