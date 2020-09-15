Испытания вакцины от COVID-19 снова приостановили из-за необъяснимого побочного эффекта

Карина Бондаренко Общество 05:45, 15.09.2020

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca снова приостановила испытания своей вакцины от коронавируса в США.

Это произошло из-за выяснения обстоятельств появления необъяснимой болезни у одного из добровольцев, сообщает Reuters.

Набор добровольцев в программу испытаний вакцины был также приостановлен. Он не возобновится по крайней мере до 17 сентября.

Сколько времени потребуется американскому управлению по вопросам качества продовольствия и медикаментов для завершения проверки пока неизвестно.

Отмечается, что в Великобритании и Бразилии испытания вакцины были возобновлены.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила все испытания своей вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни у одного из добровольцев.

  • Это стандартная мера предосторожности при испытаниях вакцин, предназначенная для того, чтобы экспериментальные вакцины не вызывали серьезных реакций у добровольцев.

  • Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca восстановили клинические испытания вакцины от коронавируса, прерванные из-за редкой болезни одного из участников исследования.

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