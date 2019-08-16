К годовщине убийства Захарченко: стало известно о неожиданном решении Пушилина

Глава "ДНР" Денис Пушилин резко усилил меры комендантского часа на территории "ДНР" с 19:00 вечера 15 августа до 5-ти часов утра 31 августа.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его мнению, таким образом, на фоне слухов о его смещении и годовщине убийства бывшего главы "республики" Александра Захарченко, Пушилин решил обезопасить свою жизнь.

Распоряжение Дениса Пушилина

Распоряжение носит название "О временном усилении патрулирования на территории "ДНР". Оно начнется с 19-ти часов 15-го августа и продолжится до 05.00 31 августа 2019-го года. Нарушителей комендантского часа будут доставлять в "органы внутренних дел МВД", привлекать к общественным работам или штрафовать.

"В "республике" грядут большие праздники, день Донецка, день шахтера и конечно самая страшная дата 31 августа – смерть "героя ДНР" Александра Захарченко. Также активно распространяются слухи о неких диверсиях со стороны Украины и вообще смещении Пушилина. Чтобы предотвратить всевозможные митинги, протесты и провокации, он подписал распоряжение об усилении комендантского часа и хочет усилить контроль над населением "квазиреспублики", – подчеркнул блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пушилин впал в панику из-за покушения на себя и уже набирает "головорезов" в личную охрану.

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