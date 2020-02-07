Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Испугался и менял одежду: всплыли неожиданные подробности о подозреваемом в поджоге авто журналистки "Радио Свобода"

3.3т
Читать материал на украинском

Подозреваемым в поджоге автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук, которого задержали 6 февраля, оказался 19-летний студент "Львовской политехники".

Как сообщают "Схемы", он учится на бюджете на первом курсе по специальности "Строительство и гражданская инженерия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Еще полгода назад лицо с таким именем искало работу по специальности – инженер-проектировщик, администратор и переводчик в брачное агентство с запрашиваемой зарплатой в 10-15 тысяч гривен", – сообщили журналисты.

Испугался и менял одежду: всплыли неожиданные подробности о подозреваемом в поджоге авто журналистки "Радио Свобода"

Бывшие преподаватели парня охарактеризовали его как "добросовестного студента, активиста, который участвовал во всех мероприятиях", как "волонтера, который помогал в детских домах". По словам собеседников, задержанный был "активным участником студенческой жизни", и с ним "не было проблем".

Как выяснили журналисты, подозреваемый является гражданином Украины, зарегистрированным в Каменце-Подольском. Хотя глава МВД Арсен Аваков указал, что задержанный – гражданин Молдовы.

Затримання підозрюванного

Затримання підозрюванного

Львівська прокуратура

Затримання підозрюванного

Затримання підозрюванного

Львівська прокуратура

Как сообщили в львовской прокуратуре, в ночь совершения преступления поджигатель несколько раз переодевался, что усложнило его поиск. Но на седьмой день после поджога его нашли в Одессе, сообщили о подозрении и задержали.

"Он увидел, что после совершения им этого события оно получила огласку, резонанс. Он испугался и срочно уехал в Одессу для того, чтобы скрыться от правоохранителей. Более того, он неоднократно менял одежду, еще находясь во Львове. Но испугался, – поехал в Одессу. И в одном из отелей снимал там номер", – рассказал первый заместитель прокурора Львовской области Олег Капитула.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • во Львове подожгли машину известной журналистки Галины Терещук. Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по статье "умышленное повреждение имущества журналиста".

  • ранее редакция программы "Схемы" (проект "Радио Свобода") опубликовала заявление, в котором указала, что Терещук писала критические материалы о полиции, поэтому важно, чтобы расследование контролировали из Киева.

  • По мнению журналистов, именно ее профессиональная деятельность стала причиной преступления против нее.

  • 6 февраля стало известно, что полицейские Львовской области задержали подозреваемого в поджоге авто Терещук. Им оказался 19-летний житель Хмельницкой области. При этом подозреваемого задержали в Одессе.

  • В сети появилось видео с моментом поджога автомобиля Терещук во Львове. Также на кадрах фигурирует и сам поджигатель.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Львов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
4
Интересно
16
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги