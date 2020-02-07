Испугался и менял одежду: всплыли неожиданные подробности о подозреваемом в поджоге авто журналистки "Радио Свобода"

Подозреваемым в поджоге автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук, которого задержали 6 февраля, оказался 19-летний студент "Львовской политехники".

Как сообщают "Схемы", он учится на бюджете на первом курсе по специальности "Строительство и гражданская инженерия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Еще полгода назад лицо с таким именем искало работу по специальности – инженер-проектировщик, администратор и переводчик в брачное агентство с запрашиваемой зарплатой в 10-15 тысяч гривен", – сообщили журналисты.

Бывшие преподаватели парня охарактеризовали его как "добросовестного студента, активиста, который участвовал во всех мероприятиях", как "волонтера, который помогал в детских домах". По словам собеседников, задержанный был "активным участником студенческой жизни", и с ним "не было проблем".

Как выяснили журналисты, подозреваемый является гражданином Украины, зарегистрированным в Каменце-Подольском. Хотя глава МВД Арсен Аваков указал, что задержанный – гражданин Молдовы.

Затримання підозрюванного Львівська прокуратура

Затримання підозрюванного Львівська прокуратура

Как сообщили в львовской прокуратуре, в ночь совершения преступления поджигатель несколько раз переодевался, что усложнило его поиск. Но на седьмой день после поджога его нашли в Одессе, сообщили о подозрении и задержали.

"Он увидел, что после совершения им этого события оно получила огласку, резонанс. Он испугался и срочно уехал в Одессу для того, чтобы скрыться от правоохранителей. Более того, он неоднократно менял одежду, еще находясь во Львове. Но испугался, – поехал в Одессу. И в одном из отелей снимал там номер", – рассказал первый заместитель прокурора Львовской области Олег Капитула.

Как сообщал OBOZREVATEL:

во Львове подожгли машину известной журналистки Галины Терещук. Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по статье "умышленное повреждение имущества журналиста".

ранее редакция программы "Схемы" (проект "Радио Свобода") опубликовала заявление, в котором указала, что Терещук писала критические материалы о полиции, поэтому важно, чтобы расследование контролировали из Киева.

По мнению журналистов, именно ее профессиональная деятельность стала причиной преступления против нее.

6 февраля стало известно, что полицейские Львовской области задержали подозреваемого в поджоге авто Терещук. Им оказался 19-летний житель Хмельницкой области. При этом подозреваемого задержали в Одессе.

В сети появилось видео с моментом поджога автомобиля Терещук во Львове. Также на кадрах фигурирует и сам поджигатель.

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