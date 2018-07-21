"Гражданская" война в Украине - это миф по типу Эйфелевой башни в сызрани. Все декватные люди знают, что происходит на Востоке Украины, росбыдло же верует в теорему Киселева. Но это их выбор. В фашистской Германии после войны многие немцы тоже говорили о том, что они не знали о том, какой Адик плохой и шо они вообще не в курсе про концлагеря. Они просто молчали и ничего не делали, прям как жители рф.

Я сейчас расскажу о том, как на самом деле создавался так называемый батальон "Заря", бронетанковая группа бывшего графа всея лыныры - плотницкого. Рассказ будет от непосредственного участника этих событий, назовем его Слесарь в целях безопасности.

Итак, 2014 год. На Донбассе уже начинается пиз*ец под названием "рюцке весна". Идет захват обладминистраций, митинги с привезенным росбыдлом и т. д. В апреле Слесарь поймал удачу за хвост - можно было не работать, устроился он типа охранником Дон ОГА.

В ОГА Слесарь охранял Пургина и познакомился с Безлером, а также с вербовщиками для армии дыныры. Национальность вербовщиков угадаете с трех попыток? Б*я, вы просто русофоб и ненавидите все русское. То были просто русские туристы, да.

Апрель месяц 2014 года. Вербовщики из рф набрали 250 человек из Донецка для создания батальона: дали по 150 баксов в одни руки и сказали добираться в Краснодон своим ходом, а оттуда их отправят уже на место учебы. Апрель месяц 2014 года - это минимум полтора месяца до первого боя в ДАПе,если кто не в курсе. Хотят ли русские войны? Ответ прост, как по мне.

Но мы отвлеклись от темы. По приезду в Краснодар, будущих танкистов дыныры [это апрель месяц, напомню] одели в форму недоросии, новую и собирали группы по 30 рыл. Первых 30 человек отправили в штат Нью-Джерси. Тьфу, б*я - в Ростов то есть. В Нью-Джерси ростовской области на вокзале встретили будущих танкистов люди ватана пургина + люди в штатском. Они посадили всех типа танкистов и повезли в поселок Мамаев Курган. Там новобранцы увидели танки Т-64, которые уже стояли на перронах.

Из Мамаева-Кургана будущих танкистов дыныры отправили в Краснодар по жд вместе с танками. В Краснодаре разгрузились танкисты и поехали в Чечню учиться. От такая "гражданская" война.

В Чечне на тренировочной базе собрались 65 экипажей танков. Командиром танкового экипажа всегда был кадровый русский, абпалченцам такое не доверяли. Тренировки были до конца апреля - за 14 учебных часов будущие танкисты недоросии должны были изучить все особенности Т-64. На второй месяц обучения пошло вождение и стрельбы. Первый бой в ДАПе был 26 мая, напоминаю.

Практические тренировки были тяжелыми для водителей: по 12 часов за макетом + месяц на полигоне. Но кормили хорошо - по 4 раза в день. Экипажи отрабатывали антибатарейную борьбу и бой с пехотой, снарядов на полигоне не жалели.

В конце мая - начале июня новых обученных танкистов дыныры перекинули под Ростов и под Краснодар, там они еще 2 недели доукомплектовывались и смывали знаки различия. В Америке, ну то есть в немытой, всем танкистам выдали по три рожка к калашам, укороченные автоматы и по 45 снарядов к каждому танку, в том числе фугасные. Во всем виновата Америка, не забываем.

В ночь на 5 июня 2014 года танкистов дыныры перебросили под Изварино. Вели танкистов марсиане. Ну то есть россияне кадровые по полям. До границы с Украиной оставалось всего 15 км.

До ночи 10 июня абпалченцы стояли с танками в 15 км от границы на территории рф, ждали пока спецура рыфы "помогала" брать Должанское и Изварино. Ночью, 10 июня 2014 года, новоиспеченные танкисты получили приказ от кадровых русских военных: выдвинуться на Луганск на военкомат и ждать дальнейших указаний.

10 июня ночью с территории рф пересекли границу 36 танков, из них 8 т-72 с кадровыми русскими военными, с полным боекомплектом и пехотой, по 4 спецназовца на борту. Спецуру из числа местных тоже готовили марсиане. Ну то есть американцы. Ну то есть готовили на территории рф, но русские тут не при делах. Ага.

При подъезде к Луганску случилось минус 5 танков у сепарастов - накрыли свои же орки. Пока разбирались абизяны и пробовали отремонтировать те, которые минами орки своих же накрыли, осталось 26 танков, остальные бросили. И поехали дальше на Луганск.

Дальше больше - Хунта узнала про руссо-таракано и начала сыпать минами по "отжатым" танкам. Кадровые россияне сказали, шо пора валить и дали команду валить из города. По ходу отступления танки из шахт были едва не расстреляны орками Безлера, абизян спасло лишь большое количество флагов дыныры на бортах.

Безлер отправил танки, которые засекла Хунта в Перевальск, кизякам на подмогу. В Перевальске абизяны дождались пока 12 танков приедут из рф, ну то есть откопаются, и снова двинули на Луганск.

Аэропорт Луганска не был взят на то время. Танки кинули на штурм аэропорта. Т-тактика: абизяны поставили 6 танков в жилсекторе в 4-5 км от ЛАПа и приказали утюжить фошиздов.

Аднака праизашла хуйня. Ночью пришли к танкистам Хунто-ниндзи и чуть не перебили к ху*м всю артбригаду: сняли часовых, взорвали боекомплект, 3 танка угробили из рпг+1 танк подорвали прямым броском гранаты в люк, никто из тех, шо были внутри не выжил. На утро танкисты получили пиз*ов от русского командира, ибо минус 4 танка в хлам + 4 серьезные повреждения - это таки провал. А то, что диверсанты Хунты вышли без потерь, вообще сносило всем крышу. Договорились списать все на американцев.

Но все только начиналось. Через 2 часа после разбора полетов, пролетел русский бпла над танкистами. А за беспилотником прилетели грады с территории рф. Когда началось месиво со стороны рф, танкисты шо были в жилсекторе, решили укрыться в жилых домах - нужно было лишь пробить дырки в строениях.

Горе-танкисты после обстрела вновь получили пиз*ов от русских, ибо не обозначили себя сверху. Россияне подумали шо то Укры прорвались и сработали на опережение. Во всем виновата Америка, не забываем.

Штурм ЛАПа. Русские военные кадровые психанули, ибо Укры вызвали огонь на себя по территории ЛАПа - "купили" сау Тюльпан [ калибр 240 мм ] и начали асвабаждать. Горе-танкистам сказали кошмарить аэропорт по всему периметру. Так продолжалось 5 суток + трое суток стреляли по пустому аэропорту.

Русские военные хотели все лавры захвата забрать себе и пошли штурмовать. Штурманули пустой аэропорт, обиделись и сказали, шоб никто никому не говорил про то, что пустое помещение кадровые рф штурмовали. Для всех, кто не знал о позорище, было приказано говорить, шо штурмом брал ЛАП пустой батальон "Заря" Плотницкого.

После типа взятия ЛАПа часть танков отдали кизякам Козицина атамана. Всего сначала рф помогла найти недоросии 130 танков, из них за 2 месяца боев Хунта сожгла 35-40 штук прямой наводкой, вместе с экипажами. И да-90% танки, конечно же, приехали через границу с Америкой.

Также, в июне 2014 года 30 танков кинули на Донецк. Но Хунте это не понравилось: 5 танков авиация с ходу сожгла и 6 повредила. Остальным сказали прорываться на Донецк по три машины . В итоге из 30 танков доехало 6, ибо Хунта еще из арты отработала. У россиян была истерика, никто не хотел поверить, шо Укры так умеют воевать. Из всего бронетанкового батальона "Заря", который готовили в Чечне, осталось в живых 30 человек.

Зарплата была у танкистов, из числа местных, 500 баксов в тылу и 1000 баксов на передовой, все обеспечение - форма, рации и боекомплект было из рф. Реабилитацию раненные танкисты прогодили в Нью-Йорке. Ну то есть в Ингушетии. Гражданская война, да.

На ДАП из танкистов никто не хотел ехать, даже русские - Хунта жгла все, шо двигалось и отправляла в ад и Т-64, и Т-72. Под ДАПом Хунта подбила 2 единицы ТОС "Буратино", производства рф :одну штуку с ходу в хлам, прямое попадание 152 мм было, второй огнемет орки успели оттащить за 9-этажку на ул Взлетной. У русских был шок, постоянно кричали, шо

Укры так не воюют. Пришлось русским тихо порезать уничтоженный огнемет, порезать и тихо вывезти с территории Украины.

Всего, по состоянию на 2016 год, со слов Слесаря, Хунта уничтожила танков 150-160 штук.

Самые злые ихтамнеты были зеки из рф, дисбаты на Саур-могиле. Заключенным предлагали за заслуги скостить срок в ноль или приписать к боевым частям с новой биографией, потому и грызли землю зеки - месяц на войне им засчитывали за год. Также отметились снайпера из карелии и сибири. Вообще, воевал за дыныры весь Дальний Восток рыфы, в том числе кадровые военные. Правда, никто не мог понять, откуда у них такая лютая ненависть к Украм.

Кстати, о белых грузовиках Слесарь тоже поведал, о гуманитарке из рф: первых 5-7 так называемых гумконвоев везли дальномеры, прицелы и тд+бк, по началу завозили 35-40 снарядов на 1 танк на 5 дней. Только после Иловайска, когда границу с Украиной перешли 4 колонны кадровых русских военных, топливо и боекомплект начали завозить и возят по сей день по жд из рф. Запас топлива у орков был до, конца 15 года, на марш-бросок 400 км. Ну, вы в курсе - солярка на деревьях растет, да.

На всю недоросию рф выделил в 14 году 130 танков, думали, шо хватит. Но Хунта немножко была против и палила к х*ям железяки, чем злила то все шобло, которое распинается на весь мир о гражданской войне. Большинство подбитых танков переплавлялись и переплавляются до сих пор на ДМЗ в Донецке.

От такая гражданская война. Мои слова легко проверить, интернет в помощь. Передаю привет русским, которые не видят, как их страна пятый год воюет с Украиной. Вас ждет судьба немцев фашистской Германии и денацификация. Носорогвамбрат, одним словом.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой с Донбасса в гробу? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/