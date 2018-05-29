УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Алексей Дмитрович
Алексей Дмитрович
Военный Все статьи автора

Исповедь порохобота

9.1т

А давайте поговорим о нас, гаццких порохоботах. В понимании некоторой части населения, продажных предателей страны, которых после того как к власти придёт (от обилия вариантов я уж и не знаю чью фамилию здесь поставить), нас всех нужно поставить на колени и расстрелять. Ах, как это романтично и главное традиционно, пуля в затылок. Догадываюсь откуда пришла подсказка.

Спросите за что расстреливать? Отвечу! Лишь за сущую мелочь, а именно за поддержку Верховного Главнокомандующего ВСУ в ситуации противостояния агрессии России, которая прёт "свиньёй" по всем фронтам, военным, информационным, экономическим, политическим и ещё Бог знает каким.

– ну собственно да, это ж порохоботы су*и эдакие так хитро подготовили армию к вероятной войне, которая вдруг стала реальной. Руками потрогать можно. Даже поучаствовать при желании. Железные каски, один броник на сотню бойцов и тепловизоры с беспилотниками, правда только условные. Ну не падлы, а?

– конечно же, это порохоботы за российские деньги (ах как не во время курьера приняли) водили еженедельные шествия по столице Украины. "В программе дебильные плакаты, формирование альтернативной армии, драки с полицией". Два часа истерик и вуаля, неделю СМИ страны-агрессора загружены работой по уши.

Новости
Поколение, что все прос*ало, но виноват Порошенко?

– безусловно никто иной как порохоботы оттанцовывывали персональную кадриль перед Европой, кривляясь во все коленки "не давайте Украине безвиз... ну благаю... вам шо, жалко"?

– и они же, те порохоботы гребанные, заполнили собой все медийное пространство некоторых украинских СМИ, которые жадно кормятся с кремлевской ладони. Это же так интересно и главное важно рассказывать о дружбе народов и о том, что если убрать действующего Президента Украины, то война сразу закончится. Конечно же закончится, кто же спорит? Я и спьяну не представлю себе цену этого мира в исполнении тех, для кого враг исключительно в Киеве. Кстати, как столицу Украны будут переименовывать в Братск на Днепре?! Через референдум или одного хотения будет достаточно?

Новости
За что я пожму руку Порошенко

– исключительно порохоботы засрали свои аккаунты и как следствие мозги перепостами информационных помоек и антипрезидентскими тезисами дворовых шавок беглого профессора, как того же Рената Кузьмина, неся это в массы.

– порохоботы и никто иначе вытерли подошвы своей обуви об один из символов Украины - государственную границу, а после кривлялись в спорах, "Гля! А шо такова? А может нас заминировали... Гы-гы-гы!"

– это они падлы "шыколадные" притащили в Киев минометы и кумекали, как бы так позаковыристей накрыть стодвадцатками правительственный квартал, а заодно и посольство РФ, тем самым грохнув сразу несколько зайцев. А там Путен придёт (отец спаситель), порядок наведёт. Повод же будет охрененный.

Новости
Повезло в жизни не столкнуться с Порошенко

– именно порохоботы слились в экстазе с бэк-вокалом кремля под куполом ВР, собирая подписи за отставку Пороха. Ну бы его нах, Джевелинов достаточно, сыты по горло. Царь гневается. Не хватало ещё Предаторы увидеть над опорниками братских друзей.

– ну, а кто же ещё, как не порохоботы генерируют новых Президентов с темпом стрельбы ЗэУшки. "А давайте его поставим. Он парень хороший... Нет, вот луТше его. Это чувак больше подходит!" Это очень сильный шаг, воткнуть на пост Президента Украины человека с нулевым опытом чего-либо вообще. Человека не представляющего себе, что такое управлять страной которая находится в состоянии войны. Скажите, эти люди точно хотят добра Украины?! Окей... Я согласен. Проголосую за того-же мэра Конотопа или новоиспечённого кандидата Бубенчика, но при соблюдении двух условий! Он сядет за штурвал Ан-148, а в салоне которого будут все его промоутеры. Взлёт, два круга в стороне от Киева и посадка. Он же парень хороший, значит точно справится. Тем более рядом будет инструкция по управлению самолётом. Ну, а потом он делает простейшую операцию любому из пассажиров салона. Удаление аппендицита. Без ассистентов. И снова лишь с учебником "Хирургия". Справится, я отдам за него голос на выборах. Слово даю.

Говорят, что нам платят деньги за посты. Правда никто не знает сколько и у кого забирать те деньги, но это и не важно. Оппоненты с револьвером в руках сказали, что платят, значит так наверное и есть. Главное, что они наверное совершенно бесплатно (Бэнтли не в счёт) уничтожают Украину медийно. Потом царь наградит, медалькой "За помощь Кремлю". Ой, а вы разве не знали на чьих подмостках танцевали?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Алексей ДмитровичАлексей Дмитрович
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Алексея Дмитровича
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
6
Смешно
20
Интересно
6
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги