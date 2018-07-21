Исполнители с четырех континентов и тысячи зрителей: в Днепре продолжается юбилейный легендарный фестиваль джаза

В Днепре продолжается главное культурное событие года - культовый международный фестиваль "Джаз на Днепре". В этом году он отмечает 50-ю годовщину своего основания. На фестиваль приехали около 5 тыс. зрителей с разных украинских городов.

Три года назад по инициативе мэра Днепра Бориса Филатова фестиваль возродили после многолетней паузы. Сейчас мероприятие реализуется в рамках программы городского главы "Культурная столица". С тех пор музыкальный праздник значительно расширил свою географию. Поэтому во вторую половину джазового века Днепр входит под пение и аккомпанемент более 50 исполнителей с четырех континентов.

"Весь этот фестиваль - как джазовая булка с изюмом. Программу подбирают очень тщательно. Звезд лепят просто так, не учитывая количество Грэмми. Здесь есть гений Мэттью Уитакер (Matthew Whitaker) - 17-летний вундеркинд, самый юный ассоциированный музыкант органа Hammond. Есть и австралийский саксофонист Трой Робертс (Troy Roberts) с европейской премьерой программы. Есть обладательница премий Грэмми и Тони - Ди Ди Бриджуотер (Dee Dee Bridgewater). Каждый из исполнителей является изюминкой ", - сказал внештатный советник городского головы Днепра по вопросам культуры Евгений Гендин.

Неизменно "Джаз на Днепре" проходит на Монастырском острове. На берегу реки, подальше от городской суеты, обустроили большую сцену и удобную зрительскую зону, где позаботились и о комфорте людей с ограниченной мобильностью. Зрители фестивалем довольны.

Многие гости фестиваля включили "Джаз на Днепре" в перечень обязательных к посещению событий.

"Я на этом фестивале уже второй год. И я просто в восторге. В прошлом году была приятно удивлена. В этом году - тоже. Наши днепровские круто выступили. Мне очень понравилось", - рассказала Александра Маковицкая.

Как сообщал OBOZREVATEL , во Львове состоится один из крупнейших джаз-фестивалей в Европе .