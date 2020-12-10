Ислямов о судилище в Крыму: мой иск в ЕСПЧ накроет могильной плитой путинско-кремлевскую власть

Решения оккупационных марионеточных росийских "судов" в Крыму юридически ничтожны, однако обжаловать их все равно придется, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал гендиректор крымскотатарского телеканала ATR, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов. По его мнению, обжаловать решение оккупантов надо именно в европейском суде, чтобы этот кейс "накрыл могильной плитой путинско-кремлевскую власть".

Ислямов прокомментировал заочный приговор российских оккупантов – 19 лет лишения свободы. Он сказал, что воспринял его без эмоций и намерен подать иск в (ЕСПЧ).

"Естественно, все эти решения оккупационных марионеточных "судов" юридически ничтожны, но обжаловать их нам все равно придется. Мы знаем, что правды там не добьемся. Но нужно пройти весь этот путь, чтобы подать иск в ЕСПЧ. Именно в европейский суд, чтобы мой кейс, как многие подобные кейсы, накрыл могильной плитой путинско-кремлевскую власть", – сказал он.

Он подчеркнул, что настоящие суды будут проходить в освобожденном Крыму над теми "судьями", которые сегодня "выносят приговоры несломленному крымскотатарскому народу".

Украинского бизнесмена и бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова заочно приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Его обвиняют якобы в организации энергетической блокады полуострова.

10 декабря так называемый Верховный суд оккупированного Крыма вынес заочный приговор Ислямову – 19 лет лишения свободы. Адвокат крымского татарина заявил, что обвиняемый будет оспаривать такое постановление.

Бизнесмена обвиняют по восьми статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, в частности в:

якобы организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем (речь идет о батальоне имени Номана Челибиджихана);

осуществлении диверсионных действий (например, будто бы в подрыве опор ЛЭП в Крыму и организации блокады полуострова);

публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

Кроме 19 лет колонии, Ислямов "приговорили" к году дополнительных ограничений свободы и запретили участвовать в деятельности СМИ сроком на два года.

Ислямов с апреля по май 2014 года он занимал должность "заместителя председателя Совета министров Республики Крым" после оккупации полуострова. Также бизнесмен был одним из активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году.

В 2016 году организовал добровольческий крымскотатарский батальон "Крым" имени Номана Челебиджихана, расположенный в Херсонской области на Чонгаре.

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