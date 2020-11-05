Искусственный интеллект научили определять коронавирус по звуку кашля

Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили, что люди, у которых нет симптомов коронавируса, могут отличаться от здоровых людей тем, как они кашляют.

Эти различия невозможно расшифровать человеческим ухом. Но оказалось, что их может определить искусственный интеллект, сообщили на сайте института.

Модель искусственного интеллекта отличает бессимптомных людей от здоровых с помощью записей кашля, которые люди добровольно отправляют через мобильные телефоны и ноутбуки.

Исследователи обучили модель десяткам тысяч образцов кашля, а также произнесенным словам. Когда они предлагали нейросети новые записи кашля, она точно идентифицировала 98,5% кашля от людей, у которых было подтверждено наличие коронавируса. Включая 100% кашля от бессимптомных больных с положительным результатом на вирус.

Команда работает над включением модели в удобное для пользователя приложение, которое, если оно будет одобрено и широко распространено, потенциально может стать бесплатным, удобным и неинвазивным инструментом предварительного скрининга для выявления бессимптомных больных коронавирусом.

Пользователь сможет ежедневно входить в приложение, кашлять в свой телефон и мгновенно получать информацию о том, может ли он быть заражен.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые провели ретроспективное исследование, по результатам которого определили, что непривитых от гриппа пациентов с коронавирусомчаще госпитализировали, чем привитых. Выяснилось, что вакцина от гриппа защищает от осложнений коронавируса.