Искали три года: фотографы засняли людей с редкой аномалией

Людей с редкой аномалией известной под названием врожденный меланоцитарный невус (CMN) сняли в фотопроекте "How Do You C Me Now?".

24-летняя студентка Джемма Вайетт, у которой родинки покрывают верхнюю часть ее спины, шею и ухо, сотни других разбросаны по всему телу, - одна из 30 человек с этой особенностью, которые согласились сфотографироваться для новой международной выставки, пишет ВВС.

По ее словам, ее детство мало чем отличалось от детства других детей - каких-то серьезных проблем в общении со сверстниками она не испытывала.

"Проблем не было пока я не стала подростком. Я поняла, что выгляжу не так, как все, и поэтому чувствовала себя некомфортно - я не знала ни одного человека, у которого были бы похожи проблемы. Приходилось носить шарфы и одежду с длинными рукавами", - вспоминает Джемма.

Автор снимков, фотограф Брок Елбенк, рассказывает, что цель этого фотопроекта - отметить уникальность внешности людей, как Джемма, и показать, что им совсем не обязательно скрывать свои особенности.

Ему и благотворительной организации Caring Matters Now, которая поддержала проект, понадобилось около трех лет, чтобы найти героев серии: ими стали представители сразу 13 стран.

Джемма говорит, что люди со всего мира уже пишут ей и благодарят за участие в этом фотопроекте. Она добавляет, что верит эти фото заставят многих по-новому взглянуть на стандарты красоты и на людей, которые имеют те или иные видимые различия.

