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16 ноября • обновлено в 15:23
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Волочили по земле: в Одессе на рынке жестоко избили вьетнамских женщин. Видео

1.6т
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В Одессе на известном промтоварном рынке "7-й километр" утром 16 ноября активисты одной из патриотических организаций города напали на работающих там вьетнамских "менял".

Несколько человек окружили двух женщин-вьетнамок, побили их и брызнули в лица из газового баллончика. Видео нападения опубликовано в Telegram-канале Курс Одесса.

Активисты обвиняют вьетнамскую диаспору в незаконных валютных операциях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Ах, Одесса: нелегальные валютчики наменяли денег на $500 тысяч

На видео видно, как несколько человек бьют и таскают за одежду двух вьетнамок. В какой то момент один из нападавших пытается силой отобрать у одной из женщин сумку.

Случайные прохожие просили нападавших остановиться, но те их не слушали. Полиции в момент происшествия рядом не было. ⠀

Нападение на вьетнамок в Одессе

Нападение на вьетнамок в Одессе

Facebook, сообщество "Курс Одесса"

Очевидцы также утверждают, что нападавшие забрали деньги у одной из женщин.

В комментариях к видео одесситы возмутились произошедшим.

"Все бандюки резко стали активистами", "Какая страна, такие же и активисты", "Какой ужас", "Активисты... Говорите прямо - бандюги", – отмечают они.

Нападение на вьетнамок в Одессе

Нападение на вьетнамок в Одессе

Facebook, сообщество "Курс Одесса"

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве люди в масках провели дерзкий налет на валютчиков.

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Место
Украина Одесса
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Пигин Макс
Пигин Макс
На Украине нет нацизма, это всё Соловьёв придумал.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
НЕнацистская Украинушка во все свое фaшиcтское рыло. Ахтивисты и волонтэры могут только стаей на женщин. Интересно, как бы они полезли на здоровых мужиков. Твapи.
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