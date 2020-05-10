В Украине исчезнут озера и реки, воду будут давать по часам: ситуация критическая

Из-за бесснежной зимы и длительного отсутствия осадков в Украине катастрофически мельчают водоемы. До критической отметки уже доходит одно из самых знаменитых озер на Волыни – Свитязь, а в одной из самых больших рек Украины – Десне, уровень воды упал до исторического минимума.

Есть ли угроза полного исчезновения части водоемов в Украине – узнавал OBOZREVATEL.

Водоемы мелеют

Недавно в сети появились впечатляющие фото и видео самого глубокого большого озера в Украине Свитязь, на которых видно, что вода отошла от привычных берегов на десятки метров.

Озеро Свитязь в Украине обмелело facebook.com/alexander.gech

Озеро Свитязь в Украине обмелело facebook.com/alexander.gech

Научный сотрудник Шацкого национального природного парка Петр Юрчук сообщает, что сейчас уровень воды в озере на 20 см ниже нормального, и на 60 см ниже, чем он должен быть весной.

Минимальные осадки и отсутствие снега привели к тому, что озеро уже с весны покрылось песчаными косами. Специалисты прогнозируют, что водная часть туристической жемчужины Волыни уменьшится минимум на 300 гектаров.

Сложная ситуация сложилась и с уровнем воды в Десне в районе Чернигова, который сейчас составляет 145 см над "0" поста. Это является минимальным показателем за всю историю наблюдений, сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

Благодаря недавним осадкам уровень воды увеличился всего на 1 см и при благоприятной погоде может вырасти еще на 3-4 см. Но этого все равно катастрофически мало, так как нормальным в этот период является показатель 680 см, поскольку обычно в это время происходит пик весенних паводков.

По предварительному прогнозу, если количество осадков не увеличится, при неблагоприятных условиях летом уровень воды снизится до 50-70 см над "0" поста. При более благоприятных – будет колебаться от 120 до 150 см.

К счастью, пока рисков для снабжения населения питьевой водой нет, но из-за ее недостатка пострадать могут аграрии.

Уровень воды в Десне в районе Чернигова упал до исторического минимума "Укринформ"

Под угрозой засухи южные регионы Украины

Повышение среднегодовой температуры и уменьшение количества осадков – эти два фактора влияют как на обмеление озер, так и на падения грунтовых вод, говорят экологи.

"Под угрозой исчезновения замкнутые системы: болота, озера и малые реки, где приток воды незначительный. Для больших рек ситуация не настолько критична, так как обмеление Десны и Днепра обусловлено именно аномально теплой зимой. Но это аномалия, которая скорее всего не будет повторяться из года в год. За последние десятилетия мы могли наблюдать подобные качели с очень теплыми или наоборот очень холодными зимами", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL эколог Александр Соколенко.

Если повторения последней зимы не будет, можно спрогнозировать, что в следующих годах уровень воды в реках будет выше, чем сейчас. Но даже при этом сложилась угрожающая для многих сфер ситуация.

"Это несет за собой очень много последствий, в том числе массовое высыхание деревьев, особенно хвойных. Сотни тысяч гектаров лесов у нас фактически находятся в угнетенном состоянии. Это удар по сельскому хозяйству, так как чувствуется недостаток влаги в почвах, что влияет на вегетацию растений и урожай. Это и проблемы с питьевой водой, которые могут появится в ряде регионов, потому что в колодцах воды не будет", – говорит Соколенко.

В зону риска особенно попадают южные области, если погода будет засушливой, есть вероятность введения ограничения подачи питьевой воды для населения.

"Проблемы усугубляются с продвижением на юг, там эти процессы более ощутимые. Южная Украина – первый кандидат для таких ограничений. Конечно, если синоптическая ситуация кардинально изменится и пойдут постоянные дожди, этот риск уменьшится. Но если погода будет засушливой, то это станет неизбежным", – заявил эколог.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!