Внезапно умерла парамедик "Артистка", работавшая на Донбассе. Фото

Дарья Дурова Общество 23:20, 16.06.2020 Обновлено: 23:34, 16.06.2020

Умерла украинская парамедик Ирина Шевчишин с позывным "Артистка", работавшая на Донбассе.

Об этом во вторник, 16 июня, на своей странице в Facebook сообщила лидер ОО "Всеукраинское женское движение "За свободную Украину" Раиса Шматко. Она написала, что Шевчишин трагически погибла, однако деталей не уточнила.

"Как же так? Пройти такой ад войны... Солнышко наше, наша красавица улетела на небо. Я не хочу верить, я никогда не смогу в это поверить", – сказано в посте.

Ирина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
Ирина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
Ирина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
Ирина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
Ирина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
Ирина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
Ирина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
Ирина Шевчишин
Facebook / Раїса Шматко
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