Первое фото - Анастасии Магазовой. В аэропорту множество людей, и, кажется, полстраны плачет у экранов мобильных и телевизоров. По-моему, мало, кто смог сдержать слез. Моя ФБ лента взорвана. Такого единения я не помню совсем. Пожалуй, самое масштабное и трогательное событие со времён Майдана. Так Украина встречала своих.

Обмен пленными Фейсбук Ирины Ромалийской

Второе и третье фото - из ТГканала российской пропагандистки Симоньян. Россиян и украинцев, в основном осуждённых за участие в войне на Донбассе, встречают пропагандисты Киселев и Скабеева. А на общем фото ВСЕМ, кроме Вышинского, ЗАКРЫВАЮТ лица. Так Россия встречала своих.

Обмен пленными Фейсбук Ирины Ромалийской

Обмен пленными Фейсбук Ирины Ромалийской

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