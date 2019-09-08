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8 сентября • обновлено в 12:50
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Ирина Ромалийская
Ирина Ромалийская
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Украина и Россия встретили своих: почувствуйте разницу

1.3т

Первое фото - Анастасии Магазовой. В аэропорту множество людей, и, кажется, полстраны плачет у экранов мобильных и телевизоров. По-моему, мало, кто смог сдержать слез. Моя ФБ лента взорвана. Такого единения я не помню совсем. Пожалуй, самое масштабное и трогательное событие со времён Майдана. Так Украина встречала своих.

Обмен пленными

Обмен пленными

Фейсбук Ирины Ромалийской

Второе и третье фото - из ТГканала российской пропагандистки Симоньян. Россиян и украинцев, в основном осуждённых за участие в войне на Донбассе, встречают пропагандисты Киселев и Скабеева. А на общем фото ВСЕМ, кроме Вышинского, ЗАКРЫВАЮТ лица. Так Россия встречала своих.

Обмен пленными

Обмен пленными

Фейсбук Ирины Ромалийской

Обмен пленными

Обмен пленными

Фейсбук Ирины Ромалийской

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Автор
Ирина Ромалийская Ирина Ромалийская
Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персоны
Кирилл Вышинский Ольга Скабеева
Место
Украина
Тег
обмен
Источник
Источник: Facebook Ирины Ромалийской
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Комментарии на сайте не модерированы
Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Разницу почувствовали: Украина из любого события делает театр и показуху.
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