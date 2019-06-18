Візит в Париж. Важливо, що радники починають готувати нормандський формат, що президент Зеленський виправив перекладача щодо прямих перемовин з сепаратистами, підкресливши, що це неможливо і заявив про те, що немає жодних передумов для повернення російської делегації в ПАРЄ. Добре, що ці меседжі зовнішньополітичні радники заклали в тези. І що пан Зеленський це публічно озвучив. Це позитивно й по суті продовжує риторику президента Порошенка.
Про жінок – бренд і туризм – це непристойна і огидна штанга. Тут вже вирвалося підсвідоме, 95 квартал в усій його "красі"... Сексизм, примітивізм і на це має бути чесна реакція жінок - кандидаток зі списку СН, якщо вони дійсно "нові обличчя" і мають принципи, в тому числі щодо рівності і гідності. В Зеленського ж начебто навіть є радниця з гендерних питань, чекаємо її публічної реакції. Сподіваюся, пану Зеленському і його радникам вистачить мудрості не сказати щось подібне в Німеччині. Канцлер Ангела Меркель була б дуже здивована подібними заявами...
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