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Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

"95 квартал" виліз в усій його "красі" в Парижі

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Візит в Париж. Важливо, що радники починають готувати нормандський формат, що президент Зеленський виправив перекладача щодо прямих перемовин з сепаратистами, підкресливши, що це неможливо і заявив про те, що немає жодних передумов для повернення російської делегації в ПАРЄ. Добре, що ці меседжі зовнішньополітичні радники заклали в тези. І що пан Зеленський це публічно озвучив. Це позитивно й по суті продовжує риторику президента Порошенка.

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Зеленський похвалився українськими жінками у Франції і нарвався на критику

Про жінок – бренд і туризм – це непристойна і огидна штанга. Тут вже вирвалося підсвідоме, 95 квартал в усій його "красі"... Сексизм, примітивізм і на це має бути чесна реакція жінок - кандидаток зі списку СН, якщо вони дійсно "нові обличчя" і мають принципи, в тому числі щодо рівності і гідності. В Зеленського ж начебто навіть є радниця з гендерних питань, чекаємо її публічної реакції. Сподіваюся, пану Зеленському і його радникам вистачить мудрості не сказати щось подібне в Німеччині. Канцлер Ангела Меркель була б дуже здивована подібними заявами...

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Автор
Ирина ГеращенкоИрина Геращенко
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЭммануэль Макрон
Место
Украина
Теги
ПАСЕсепаратистнормандский формат
Источник
Источник:Facebook Ірини Геращенко
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Плоским шуткам для быдла не прокатывают в кругу интеллигенции.
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