Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый самолет МАУ

В Иране заявили о согласии выплатить компенсацию за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Однако это займет много времени.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, сообщает агенство IRNA.

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", – сказал Мусави.

Представитель МИД добавил, что "многие пассажиры" были гражданами Ирана. Отметим, что у некоторых пассажиров было двойное гражданство, но Иран считает их своими гражданами.

Мусави добавил, что переговоры продолжаются и напомнил, что Тегеран несет ответственность за случившееся.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киеве 30 июля начались переговоры с делегацией Ирана по компенсации за сбитый пассажирский самолет МАУ рейса PS752 над Тегераном.