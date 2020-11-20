Инженер изобрел переводчик с кошачьего языка на человеческий

Бывший инженер Amazon Хавьер Санчес изобрел приложение MeowTalk – своеобразный переводчик с кошачьего языка на человеческий.

С его помощью якобы можно вести осознанный диалог с котом, пишет Nerdist. Если пользователь обнаружит неправильный перевод, его можно исправить прямо в приложении, порекомендовал разработчик.

По словам Санчеса, обычно кошки пытаются донести до человека всего девять мыслей.

Шесть из них переводятся примерно так:"Почему ты подумал, что я буду это есть? Потому что я делал это раньше, тупица?".

MeowTalk распознает разную тональность мурлыканья кошек и интерпретирует его. Пока это стандартные шаблоны: "Я тебя люблю", "Хочу есть", "Выпусти меня", "Мне скучно" и другие.

Но можно расширить "словарный запас" вашего домашнего питомца. Для этого нужно создать профиль кота или кошки и регулярно записывать их голоса и требования.

Подобную технологию показали в 1992 году в одной из серий популярного американского мультсериала "Симпсоны", только с помощью нее в слова якобы превращали агуканье, плач и лепет младенцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что многим привычным вещам сегодня приходят на замену их экологические аналоги. Так, изобретатели уже создали наушники из грибов, сумки из яблочной кожуры, пакеты из бамбука, кроссовки из жвачки и многое другое.