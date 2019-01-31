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''Инвестировали'' территории'': Цимбалюк ярко ответил Пескову на претензии к Украине

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Украинский журналист Роман Цимбалюк жестко раскритиковал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о невозможности "холодного мира" с Украиной из-за "гражданской войны".

Он обвинил российского политика в лицемерии и умалчивании преступлений его страны, совершенных на Донбассе и в Крыму. Свою позицию Цимбалюк изложил на личной странице в Facebook.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

"Агрессор, оккупант... Это все неправильно. Россия для Украины — "инвестор". Эта страна не аннексировала и оккупировала украинские территории, а "инвестировала" их! А все остальное — это "уродливые проявления" в Киеве. Чувствую, к "компромиссу" мы все дружно приблизились", — с сарказмом написал журналист.

Новости
''Независимой Украины не будет'': Цимбалюк предупредил об опасности ''компромиссов'' с Россией

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Kremlin.ru

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий ПесковРоман ЦимбалюкПетр Порошенко
Место
Украина
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
А какое дело шеpифу до стонов индейца?Pазводит Пескова на диалог?Пескову нужно тактично запpосить тыс 50 $ за вопpос,котоpые автоматически пеpеведутся в какой нить пpиют, или заткнуться.А бесплантые вопpосы-дуй на пpесс-конфеpенцию,если дадут аккpедитацию.
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