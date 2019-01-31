''Инвестировали'' территории'': Цимбалюк ярко ответил Пескову на претензии к Украине

Украинский журналист Роман Цимбалюк жестко раскритиковал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о невозможности "холодного мира" с Украиной из-за "гражданской войны".
Он обвинил российского политика в лицемерии и умалчивании преступлений его страны, совершенных на Донбассе и в Крыму. Свою позицию Цимбалюк изложил на личной странице в Facebook.
Роман Цимбалюк
Facebook Романа Цимбалюка
"Агрессор, оккупант... Это все неправильно. Россия для Украины — "инвестор". Эта страна не аннексировала и оккупировала украинские территории, а "инвестировала" их! А все остальное — это "уродливые проявления" в Киеве. Чувствую, к "компромиссу" мы все дружно приблизились", — с сарказмом написал журналист.
Дмитрий Песков
Kremlin.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Россией, ведь люди устали от войны.
Песков нагло ответил на его слова, отметив, что между РФ и Украиной якобы нет никакой войны, а на Донбассе длится "гражданский конфликт".
С подобным заявлением выступил и депутат нелегитимной Госдумы Леонид Калашников. Он заявил, что у Украины с Россией и так мир, однако Киев якобы все чаще говорит о войне и агрессии.
Агрессивными выпадами на слова Порошенко отреагировала и скандальная спикер МИД РФ Мария Захарова. Она едко отметила, что у Украины был шанс на мир с РФ, однако официальный Киев им не воспользовался.
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