"Интуичить не надо": россияне оценили, как Путин улучшил "великий и могучий". Видео

Президент РФ Владимир Путин во время общения с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым применил новое слово русского языка – "интуичить".

Запись с общением главы России и чиновника в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Кондратьев, отвечая на вопрос Путина об открытии гостиниц в Краснодарском крае, ответил: "Если позволит эпидобстановка, ближе к концу июня". На что Путина сказал: "Интуичить не надо, надо опираться на реальную обстановку, смотреть, как ситуация будет развиваться. Вовремя, но, не забегая вперед, принимать решения".

Владимир Путин

Пользователи сети оценили такой словесный оборот Путина и высмеяли его общение с губернатором, который нервничал при разговоре.

"Ну вот теперь все понятно, так бы сразу и сказал. Когда победим бедность – вовремя!", "Путин прям по своему опыту все говорит – как пример ошибок и как делать не надо", "Кондратьев школу хоть закончил? Разговаривает как малограмотный", – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента РФ Владимира Путина засняли за рисованием каракулей на совещании.