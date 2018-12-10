Инцидент в Керченском проливе: украинских моряков будет защищать известный адвокат

Адвокатское Объединение "BARRISTERS" приняло защиту украинских военнопленных моряков в России по делу инцидента в Керченском проливе.

Об этом сообщили на официальной странице правозащитников. Непосредственной защитой будет заниматься Илья Новиков, который ранее выступал адвокатом бывшей заключенной в Российской Федерации Надежды Савченко.

Командир захваченного РФ катера "Бердянск" Роман Мокряк

Илья Новиков "24СМИ"

Напомним, 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС, захваченных на выходе из Керченского пролива. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

Позднее в оккупированном Крыму официально подтвердили, что захваченных россиянами в Керченском проливе украинских моряков вывезли в Москву.

4 декабря президент Украины Петр Порошенко встретился с семьями украинских моряков, которых россияне захватили в плен в Черном море, и заверил, что не пойдет ни на какие компромиссы с оккупантами в борьбе за освобождение воинов ВМС.