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Интронизация митрополита Епифания: в ПЦУ назвали дату и место

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В Православной церкви Украины сообщили дату интронизации (торжественного возведения на престол) митрополита Епифания — 3 февраля.

Об этом сказано на странице ПЦУ в Facebook. Также отмечается, что событие произойдет в Киеве.

"Официально сообщается, что интронизация Митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля 2019 г., во время Божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской", — говорится в сообщении.

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Напомним, главой поместной православной церкви в Украине епископа УПЦ КП Епифания избрали 15 декабря 2018 года.

Интронизация митрополита Епифания: в ПЦУ назвали дату и место

facebook.com/epifaniy

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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