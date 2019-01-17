Интронизация митрополита Епифания: в ПЦУ назвали дату и место

В Православной церкви Украины сообщили дату интронизации (торжественного возведения на престол) митрополита Епифания — 3 февраля.
Об этом сказано на странице ПЦУ в Facebook. Также отмечается, что событие произойдет в Киеве.
"Официально сообщается, что интронизация Митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля 2019 г., во время Божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской", — говорится в сообщении.
Напомним, главой поместной православной церкви в Украине епископа УПЦ КП Епифания избрали 15 декабря 2018 года.
facebook.com/epifaniy
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата. Это связанно с тем, что документ ПЦУ получила за три дня до заседания иерархов в Константинополе (они собираются 9 числа каждого месяца).
9 января все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
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