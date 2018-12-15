Интрига года. Кто возглавит единую украинскую церковь

В Украине на субботу, 15 декабря, назначен объединительный Собор православных церквей. По итогам собрания, вероятно, будет создана единая поместная церковь. Один из основных вопросов, который решат на встрече — кто ее возглавит. Кандидатур хватает, но явных фаворитов пока нет.

Какие есть интриги и расклады, и кто имеет реальные шансы получить власть над всеми православными в Украине — разбирался OBOZREVATEL.

Претендент № 1 — Епископ Эдмонтонский Иларион

Родился 14 февраля 1972 года (46 лет) во Львове. Окончил Киевскую духовную семинарию. Получил образование в Греции, в Салониках. Окончил Университет Аристотеля в 1997 году. С декабря 1997 года митрополит Тиролойский и Серентийский Пантелеимон (Родопулос), игумен монастыря Влатадон в Салониках.

В октябре 2002 года был назначен на вновь созданный приход святого Пантелеймона в Порту, Португалия. 21 октября 2008 года Варфоломей I и Святейший синод избрали его епархиальным епископом Эдмонтона и Западной епархии. В сентябре 2018 года Вселенский патриарх Варфоломей назначил его экзархом (посланником) в Украине.

Иларион

Ранее его основной работой была подготовка украинской православной церкви к получению автокефалии. По данным OBOZREVATEL, Иларион имеет весомые шансы возглавить новую церковь.

Во-первых, он равноудален как от УПЦ КП, так и от УПЦ МП. Во-вторых, назначение официальным посланником говорит об одном — ему достаточно доверяет Константинополь. В-третьих, он молод, при этом уже имеет реальный управленческий опыт на должности руководителя епархии.

Претендент № 2 — Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний

Родился 3 февраля 1979 года (39 лет) в селе Старая Жадова Сторожинецкого района Черновицкой области. Окончил Киевскую духовную семинарию УПЦ КП. Работал на различных позициях в Ривенской духовной семинарии с 2003 по 2005 гг.

В январе 2008 года назначен секретарем предстоятеля УПЦ КП Филарета. Затем занимал различные должности в Киевской епархии. В 2013 году решением Архиерейского собора УПЦ КП возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и назначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.

Епифаний Гордон

На руку Епифанию играет близость к Филарету. Логика такова — понимая отсутствие возможной поддержки, Филарет может согласиться на позицию Епифания как человека, который прямо отстаивает интересы УПЦ КП. К тому же, именно его кандидатуру выдвинул Собор КП 13 декабря на должность предстоятеля.

Правда, хватит ли голосов у представителей КП для проталкивания такой кандидатуры, пока сказать сложно.

Претендент № 3 — Митрополит Винницкий и Барский УПЦ МП Симеон

Родился 3 ноября 1962 года (56 лет) в селе Райковцы Хмельницкой области.

В 1991 году окончил Московскую духовную семинарию. В 1994 году возвратился в Украину, стал насельником Киево-Печерской лавры и одновременно слушателем Киевской духовной академии.

В 1996 году решением Синода Украинской православной церкви ему определено быть епископом возрождённой Владимир-Волынской епархии. 10 июня 2007 года был назначен архиепископом Винницким и Могилёв-Подольским.

Единственный епископ УПЦ МП, который не подписал постановление, осуждающее предоставление автокефалии украинской церкви. По данным в СМИ, на него делают свою ставку в Администрации президента.

Симеон КП

Его кандидатура может быть сильна в контексте компромисса с УПЦ МП. Ведь одна из наиболее ощутимых проблем нынешнего Собора — отсутствие как минимум трети представителей Московского патриархата.

Такой шаг может показать как участие в процессе МП, так и демонстрацию полноценной легитимности новой церкви. Тем самым все стороны объединения частично лишат Русскую православную церковь мощного аргумента в пропаганде — ведь главой стал епископ УПЦ МП.

Кто прямо влияет на решение?

Важное напоминание — в православной церкви свои правила и каноны. Поэтому любые представления обычного украинца о "правильности" того или иного решения очень субъективны. В действительности, перед официальным началом Собора есть несколько рычагов влияния на процесс объединения.

Первый — Константинополь. Как ни парадоксально, но весомая часть организационных вопросов решается именно в Стамбуле. Отметим, сейчас в Украине есть лишь одна Киевская православная митрополия, которая прямо управляется Вселенским патриархом. Поэтому именно его решения являются среди украинских православных каноническими.

Оценивая нынешние перипетии вокруг создания поместной церкви, Варфоломей пытается максимально минимизировать противоречия и официально завершить процесс. Возможно, именно поэтому важную роль в процессе становления церкви играют его посланники — экзархи, которые “следят” за процессом изнутри. Не исключено, что Варфоломей пойдет еще дальше и способствует назначению более предсказуемого кандидата на пост предстоятеля — Илариона.

Второй — УПЦ КП. По правде говоря, именно эта церковь и была локомотивом создания автокефалии в Украине. Ее на Соборе представят 40 архиереев и 40 верующих, что является весомой силой при голосовании. Также на УПЦ КП во многом упадет ноша адаптации новой церкви на местах. Поэтому реальную силу УПЦ КП не стоит недооценивать и при принятии решения все стороны постараются достичь компромисса с КП.

Третий — Администрация президента. Говорить о контроле над процессом было бы неправильно. Но, как минимум помощь в организации видна невооруженным глазом.

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В АП прямо зависят от результата Собора, ведь при позитивном стечении обстоятельств Петр Порошенко смело сможет назвать себя первым президентом, который смог сделать все для единой поместной церкви. Насколько сильно влияние? Сказать сложно. Но, вероятно, не более чем у основных участников процесса.

Четвертый — УАПЦ и УПЦ МП. Автокефалы не слишком значительная сила в процессе объединения из-за малого количества как архиереев, так и прихожан. Но при голосовании они важны — ведь до конца неизвестно, сколько потребуется для избрания предстоятеля. Немаловажный факт — голосование будет тайным. Главу церкви выберут простым большинством.

Одна из основных интриг Собора заключается в следующем — сколько представителей УПЦ МП примут в нем участие. Именно от этого во многом и зависит легитимность процесса. По данным OBOZREVATEL, на Соборе не будет более 10 архиереев. И то, в лучшем случае.