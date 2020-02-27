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27 февраля • обновлено в 20:16
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

''Запустили такую панику, что человека с кашлем в маршрутке могут побить'': интервью с главой МОЗ Скалецкой

15.2т
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К границам Украины уже подобрался коронавирус. Случаи заболевания зафиксированы в Румынии, а также в других европейских странах. Особо пострадала от эпидемии Италии, там заболели уже более 300 человек.

При этом власти стран призывают людей не паниковать. Правительства вводят карантины, усиливают контроль на границах, а медики активно ищут вакцину от страшной болезни.

В Украине, к счастью, больных COVID-2019 нет, но многие жители после скандальных потасовках в Новых Санжарах все еще напуганы.

Именно поэтому OBOZREVATEL связался с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой, которая сейчас находится на карантине вместе с прибывшими из Уханя украинцами. Она регулярно на связи с чиновниками, а в свободное время активно общается со СМИ.

В разговоре с нами Скалецкая поведала о том, что нужно знать абсолютно каждому украинцу, чтобы минимизировать заражение опасным коронавирусом.

– Как вы там? Какова ситуация в Санжарах? Так понимаю, что результаты обследований эвакуированных украинцев негативные?

– Вопросов по здоровью нет. Все, кто сейчас находятся в обсервации – в порядке, симптомов ОРВИ нет. Брали пробы на коронавирус – ничего не обнаружено.

А когда ориентировочно закончится карантин?

– Тут есть много нюансов. Это и рекомендации ВОЗ по содержанию в обсервации, и самочувствие каждого постояльца. Если все будет без изменений, то это конец дня среды, 4 марта.

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Был в Санжарах 21 февраля, общался с людьми, местными жителями. Мне показалось, что реально одна из главных причин произошедшего в отсутствии коммуникации. Никто до конца не понял, что там происходит. Известно ли вам о том, что сейчас происходит в городе? Нет ли конфликтов?

– Тут ежедневно происходят пресс-брифинги. Плюс проходят встречи в райгосадминистрации, в областном совете – все, кто хотел, могли без особых проблем прийти и послушать. Если в пятницу под стенами санатория были журналисты, то никаких собраний обеспокоенных граждан уже нет.

Медицинский центр в Новых Санжарах

Медицинский центр в Новых Санжарах

Я думаю, речь шла о накручивании, подстрекательстве людей. Были созданы группы в соцсетях, мессенджерах, где скидывали фэйки и неправдивую информацию для местных жителей.

Еще один вопрос по Санжарам. Общался с представителями местного сельсовета, и там признались, что узнали о приезде людей из Уханя день в день. Заранее никто не сообщил, не предупредил. Может, нужно было раньше с людьми разговаривать?

– Есть оперативный штаб правительства. Туда входят представители большинства служб, ведомств, дотичних к проблеме. Было принято решение заранее не сообщать информацию о месте размещения для безопасности эвакуированных. Это решение принято не мною, ведь моя зона ответственности – профессионально осмотреть объект и дать свое заключение, что он является безопасным для всех.

Информация от нас шла абсолютно всем. Ведомство всем говорило, что нахождение граждан в месте обсервации безопасно, мы об этом сообщили. Несмотря на то, что мы и на сайте министерстве, и на пресс-конференциях об этом говорили, СМИ не акцентировали внимание, а иногда ставили под сомнение информацию. СМИ сместили акцент на негатив и эмоции.

При этом не говорилось о том, что МОЗ предупреждает, о том, что мы делаем свою работу – ведь это было неинтересно. Мы для всех разъясняли и меры безопасности также были одинаковыми для всех мест, выбранных для эвакуации. Сегодня, когда мы говорим о гриппе в Украине, людей помещают в инфекционные больницы, но никто же не устраивает там митинги?

То, что делали под санаторием в Санжарах, под теми местами, куда могли привезти людей – это нонсенс. Ведь в инфекционных больницах же больные люди, а у нас лишь временный обсервация (простыми словами – изоляция) для здоровых! С нашей стороны все было сделано. Почему это не интересовало СМИ? Когда включали нашу пресс-конференцию по одному из телеканалов, сразу же после окончания ведущий со старта сказал:

“Сказали, что все готово, но мы да, сомневаемся! У нас же в стране все плохо, как там может быть хорошо”. И что, человек все это посмотрел и тут же в эфире все осквернили. То, что будут так панику из этого создавать, я не могла подумать.

Паника есть во многих странах. Сейчас она в Италии и Румынии. Правительства тех стран просят граждан не паниковать, но это приводит к обратному эффекту. Поэтому вопрос такой – а как сейчас наше правительство информирует украинцев из-за распространения вируса?

– У нас есть плакаты, которые мы сделали совместно с Красным крестом, мы их размещаем по всем регионам. Сделаны видеоролики. Но вопрос в другом. Мы одна команда – МОЗ, врачи, медиа – и вместе работаем для общества или нет? Или это проблема только власти и врачей, а остальные хотят спрятаться и сделать вид, что их это не касается?

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Даже если мы дадим огромный объем информации в СМИ, а люди не будут мыть руки, то распространение вируса продолжится, несмотря на все усилия властей. Люди не должны ходить на массовые мероприятия, ведь в отдельных областях у нас есть проблемы даже с обычным гриппом. У нас запустили такую панику, что человека с кашлем в маршрутке могут побить. В Европе, когда есть заболевания, все СМИ придерживаются рекомендаций. Нужно в Украине работать сообща, люди должны прислушиваться к рекомендациям, а власть – проверять больницы, только тогда будет позитивный эффект.

Проверка температуры на улицах Италии

Проверка температуры на улицах Италии

Мы буквально вчера проводили совещания с главами ОГА, где был дан ряд указаний по подготовке регионов. Наши врачи делают все, что возможно. Но и каждый украинец должен адекватно относиться к своему здоровью, ведь это важно и не нужно избегать больницы. Медиа сейчас раскручивают тезис, что коронавирус является смертельным. Но на самом деле в стране есть десятки других вирусов, от которых смертность выше, чем от коронавируса.

Тем более заражены десятки тысяч людей, а умерли несколько тысяч по всему миру.

– Мы говорим о 2% смертности от коронавируса. При этом умирают люди пожилого возраста из-за слабого иммунитета и хронических болезней. Им сложнее бороться. Но давайте пойдем еще дальше – когда идет речь о летальном исходе? Когда начинается пневмония, есть проблемы с дыханием.

Если человек в таком случае вовремя пойдет к врачу, то у нас есть высокие шансы спасти его, пролечив антибиотиками и другими препаратами. Ну а что говорить в том случае, если человек игнорирует лечение. Конечно, ситуация с эпидемией лучше не станет. Поэтому я прошу всех, у кого есть подозрения на ОРВИ, грипп – сразу идти к врачу. Лучше сразу минимизировать контакты с окружающими и начать лечение.

Если в Европе власти говорят из-за эпидемии сидеть дома, то люди не выходят. Даже если зимой там сильные снегопады, власти просят не покидать дома и многие так и делают. Вот поэтому там удается минимизировать количество проблем. Мы движемся в Европу и должны перенимать такие практики.

Европейские СМИ пишут, что сейчас во многих странах власти отменили массовые мероприятия, вводят ограничения на передвижения и так далее. У нас такое планируется?

– Для того чтобы что-то такое объявлять, нужны предпосылки. Мы проводим анализ ситуации, мониторим готовность больниц. Мы тестируем людей с подозрениями сначала на грипп, а затем уже на коронавирус. Конечно, если в Украине будут позитивные результаты на коронавирус, то как и в других странах будут инструменты ограничивать массовые мероприятия.

Еще 3 февраля мы дали распоряжение Кабмина, что каждая область подготовит комиссии, которые мониторят ситуацию по заболеваниям, больницам в целом и готовят план по регионам. Рекомендациям по проведению массовых мероприятий, карантина в школах и так далее. Пока мы ждем внедрение системы общественного здоровья, правительство назначило Виктора Ляшко главой Санитарной эпидемиологической службы.

Очень много заболеваний в Европе на COVID-2019. Поэтому появление болезни в Украине лишь вопрос времени?

– Мы делаем все шаги для анализа ситуации, готовимся к тому, что могут быть позитивные результаты на коронавирус.

Так понимаю, что вероятность заболевания есть?

– Да, и мы к этому готовимся, в том числе сотрудничаем и с ВОЗ. Консультируемся со специалистами. Уже есть понимание, что делать, если у нас в стране будет COVID-2019.

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Если самолеты и проверяют в аэропортах, то что с автобусами?

– Да, там тоже идет проверка. С автобусов, если нужно, снимают людей. У нас были ситуации, что в аэропортах увеличился поток пассажиров и не везде успевали проверять. Но, к примеру, в "Борисполе" мы увеличили число проверяющих в 5 раз.

Зоряна Скалецкая в обсервации с прибывшими из Уханя украинцами

Зоряна Скалецкая в обсервации с прибывшими из Уханя украинцами

Обсуждается вопрос закрытия воздушного пространства со странами, где есть подтвержденные случаи коронавируса? Италия, Китай, Румыния?

– ВОЗ не рекомендует. Рейсы отдельные уже отменили, потому что нет пассажиропотока. Но сказать, что все будут отменять – таких решений нет. Сейчас хватает сил и у нас, и в Европе, чтобы вовремя выявлять людей, заболевших на COVID-2019.

Видел, что в Италии, Японии, США, Китае ученые пытаются создать вакцину или лекарство от болезни. Есть ли такие наработки, исследования в Украине? Или мы ждем, пока другие страны придумают, а затем продадут нам или поделятся?

– У Академии наук и отдельных компаний определенные наработки по тест-системам проводились. Но пока по рекомендациям ВОЗ действует симптоматическое лечение, а специфического лекарства против коронавируса нет. Действительно, сейчас эксперименты есть в Китае, там соединяют разные виды препаратов, но это пока лишь экмерименты, да и то лишь по тяжелым формам заболевания.

Теперь касательно вакцины – есть страны, которые уже их разрабатывают. На это нужно много ресурсов и финансов. Потому что если какая-то страна и найдет лекарство, то его нужно изучить, тестировать несколько месяцев. Даже если делать это ускоренными темпами, уйдет полгода.

Плюс на это идет очень много денег и не факт, что разработки будут иметь позитивный результат. Поэтому есть иностранные компании, которые вкладывают деньги в эти разработки.

А вы можете дать пару советов украинцам? Что делать, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом?

– Есть вопросы санитарной гигиены, минимальных правил. Желательно мыть руки, пользоваться средствами дезинфекции. Промывать лицо, глаза. Также избегать массовых мероприятий, не контактировать с людьми, которые болеют ОРВИ или гриппом.

Или придерживаться дистанции, где-то 1-1,5 метра от таких людей. Этого будет достаточно. Прикрывайте рот маской, но носить ее тоже нужно в меру. Если долго носить одну и ту же, то она может собрать микробы и вирусы. Лучше, конечно, в случае кашля обратиться к семейному врачу.

Также хорошо питаться, вести здоровый образ жизни, высыпаться и стараться следить за своим иммунитетом. Желательно также по возможности воздержаться от путешествия в те страны, где уже есть случае заражения.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Коронавирус
Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины болезнь вирус
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Комментарии
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это кто? Зеленский - ты для Украины вообще кто? Лидер, Президент - или "тампакс" для подобных вагин? Тебе не стыдно за такое вот ничтожество - министра?
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Скалецкая уже и епарька себе нашла:))Свино матка не теряется:)
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Махал Махалыч, тебя в жоппу без вазелина вые бали и не заплатили,поэтому ты так громко кукарекаешь,подстилка?:)))))
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0
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Разумовская Лина, ты кто, тролль? Ты су.ка или бык? То, что ты русская свинья я знаю. Напомни, падаль, как тебя и твоего выpoдка дида-ваивала немцы еще 80 лет назад называли? Отвечать, животное! Когда тебя человек спрашивает! Мычи, скотина! Как называли, спрашиваю! Руссишшвайне! Так о чем ты тут мычишь, тварь?
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2
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Плакаты у них есть грёбаный стыд!а вот медицинского образования у них нет!и мозгов в придачу!
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