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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Мир празднует 8 марта: историк развенчал "совковые" мифы

49.4тЧитать материал на украинском

В Украине все чаще скептически высказываются в отношении Международного женского дня 8 марта. Отдельные политики предлагают его и вовсе отменить, день сделать рабочим, а чествование женщин перенести на 12 мая (День матери). При этом многие украинцы даже не знают, какова основная цель праздника и почему его отмечают во многих странах мира.

Об истории 8 марта, мифах и предложении сделать день рабочим OBOZREVATEL поговорил с профессором, доктором исторических наук Владиславом Верстюком.

Многие не знают историю праздника 8 марта: почему именно этот день и какие были причины празднования. Расскажите кратко предысторию.

— Это начиналось с женских страйков, когда они в США пытались отстоять равные права с мужчинами. Было еще в середине 19 века. Тогда у женщин не было политических прав, социальных, и это им не нравилось. Отталкиваясь от этого, в начале 20 века Социнтерн предложил с подачи Клары Цеткин (участница немецкого коммунистического движения. — Ред.) проводить такой праздник солидарности женщин за свои права.

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Позже в Европе праздник прижился, его отмечали на всех уровнях. Переняли опыт и в Советском Союзе, — ведь нужно было трудящихся женщин сделать рабочей силой, а также повысить их статус. Хотя еще в 1917 году после падения самодержавства в России женщины получили политические права на выборах в городские думы и в Учредительные собрания. Они активно тогда включились в политическую жизнь и уже имели необходимые права.

Празднование 8 марта

Празднование 8 марта

Некоторые говорят, что 8 марта — "совковый праздник". Вы согласны с этим мнением?

— Частично в 20-30-х годах Коммунистическая партия использовала этот праздник в своих пропагандистских целях, но уже в конце существования Союза он утратил политический подтекст. Хотя ООН с подачи СССР в 1977 году признала этот праздник международным. Поэтому "совкового смысла" тут нет.

Во многих ли странах отмечается 8 марта на государственном уровне?

— Сегодня уже только на постсоветском пространстве или в Китае. Праздник утратил политический подтекст. Мы же не видим широких демонстраций за права женщин, ведь они обеспечены Конституцией и законами Украины. Об этом особо никто сейчас не говорит.

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Сейчас большинство воспринимает этот день как повод подарить конфеты, цветы или другие подарки девушке, жене, маме, дочке и так далее. О высоких материях обычно никто не думает.

— Абсолютно согласен, праздник имеет совсем другой характер. Сейчас к коммунизму не имеет никакого отношения. Это начало весны, и мне кажется, что большинство сейчас его празднуют 7 марта на работе, чем 8 дома. В этом нет ничего плохого, тем более вижу тут только гуманистический посыл — мужчина лишний раз подарит женщине цветы или другой подарок.

Мир празднует 8 марта: историк развенчал "совковые" мифы

Бороться с этим праздником сегодня — риск. Есть попытки Института национальной памяти отменить праздник и сделать День Шевченко (Тараса Шевченко, который родился 9 марта. — Ред.), но пока не вижу в этом смысла…

— Как вы относитесь к идеи сделать этот день рабочим?

— Большинство людей воспримут негативно. 8 марта как раз припадает между Рождеством и Пасхой, где еще нужно выходной сделать. Люди такое любят, в это время появляются первые цветы, погода хорошая. Тем более это большой бизнес, в эти дни на каждом шагу продают цветы.

Поэтому решение не поймут, или попросту не будут выполнять — на бытовом уровне все останется как и раньше.

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А подставлять Тараса Шевченко, мне кажется это рискованно, ведь будет принято обществом с горькой иронией. Что мы будем делать, декламировать его произведения?

Мир празднует 8 марта: историк развенчал "совковые" мифы

Культ Шевченко, безусловно, нужно продуцировать и популизировать, но прежде чем праздник отменять, нужно, чтобы он каким-то образом был обозначен в сознании украинцев. Мы уже 50 лет его празднуем и привыкли. В этом нет ничего плохого.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
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DROM DROMADER
DROM DROMADER
Evlanov Sergey, Вообще то восьмое марта - это день вавилонских блудниц, на который было приурочено уничтожение евреев, отсюда и бросание пура в этот день. Нам же логичнее было бы вообще ничего не отмечать - сама по себе весна уже есть хорошим событием.
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=93400c8022d5dea93bb0a9ae1a18c34d-l&n=13
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Ференц Евгения, "Персонаж не имеющий в своей голове ни одной собственной мысли, вынужден питаться чужими цитатами, как бездомная собака, вынужденная подбирать отбросы на помойке" IGGI IGGI, захожу на обос постебаться над бандерней.)))
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
IGGI IGGI, Статистически население России, если брать в среднем, не очень-то умное. Многие деградируют от передозировок алкоголя или наркотиков. Большой сегмент населения более уважаемого возраста до сих пор живет советскими идеалами и никогда не пытался ужиться с современным миром. - Макс Скибинский
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Чтобы оказывать внимание женщине, не обязательно дожидаться еврейского праздника Пурим, который Клара Цеткин и Роза Люксембург со своей еврейской иронией решили сделать всеобщим праздником. Нам же логичнее было бы приурочить этот день к славянской традиции отмечать праздник прихода весны в дни весеннего равноденствия.
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