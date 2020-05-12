Главная Новости
12 мая • обновлено в 12:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Игорь Соловей
Игорь Соловей
Аналитик Агентства международных исследований (АМИ) Все статьи автора

Интервью Поклонской Гордону: "Не пугайте Зеленского майданами"

6.5т

Интервью Поклонской Гордону - это потерянные 2 часа 51 минута.

Заявила:

- что Олег Белавенцев (фактически назначивший её на должность) является эмисаром ГРУ из Москвы, курирующий операцию по захвату Крыма - "не знала".

- что Крым захватывал спецназ РФ ("зелёные человечки") - не знала. Мол, это были те россияне, которые уже были на полуострове по договору.

- "зелёные человечки" - это наши. А вот если Обама прислал своих - то это были бы "чёрные человечки". "Чёрных человечков нам не надо"

- "крымский референдум" состоялся не по украинскому, а по международному праву.

- "нас никто не аннексировал, это наш выбор".

- на Донбасе воюют иностранные наемники. А вообще это гражданская война.

- "Своему верховному главнокомандующему (Путину) я верю" (что российских войск на Донбассе нет)

- "Я уважаю Зеленского, у него и других украинцев есть в Крыму недвижимость. Все украинцы могут ею пользоваться".

- "Не пугайте Зеленского майданами" "критиковать будете через 5 лет".

- "Виктор Пшонка - мой учитель... Мы с ним встретились потом в генпрокуратуре в Москве"

И много прочей пропагандисткой фигни.

Вывод: Поклонская подтвердила, что была и остается тупенькой, но иннициативной российской ватницей.

А еще с амбициями: она, судя по всему, готовится продолжить карьеру после Госдумы (в Госдуму ее уже не возьмут после скандалов с её участием, в российскую прокуратуру тоже - конфликт с местными москвичами). Сейчас она работает в международном комитете ГД, учится в российской Дипакадемии. Поэтому, видимо, хочет пойти по дипломатической линии. Даже подтвердила, что мечтает стать послом в Украине. Но это вряд ли (агремана ей никто не даст), а вот на тёплое место в каком-то западном посольстве дружественной (или нейтральной) РФ стране рассчитывает (дочка турецкий учит как раз...).

Медийное же присутствие в информпространстве (Украины в том числе) ей нужно, прежде всего, для хайпа - чтобы быть на виду у ответственных за такие кадровые назначения российских чиновников. А то забывать стали.

И вы забудьте.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь Соловей Игорь Соловей
Персоны
Дмитрий Гордон Наталья Поклонская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
36
17
Смешно
8
Интересно
4
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги