Не прошло и двух дней после того как военный преступник Игорь Гиркин дал интервью Дмитрию Гордону, на страницах уважаемого британского The Times выходит уже интервью данное, так называемым, бывшим "министром обороны ДНР" журналисту Марку Беннетсу.

В этом интервью Гиркин взял на себя моральную вину за сбитый авиалайнер рейса МН-17, поскольку на тот момент он командовал "ополченцами", но подчеркнул, что НВФ "ДНР" не имеют отношения к крушению самолёта.

То есть, на страницах издания, интернет страничка которого имеет десятки миллионов уникальных посещений, бывший главарь террористов, сыгравший одну из ключевых ролей в оккупации территорий Украины, по сути, заявляет о своей невиновности?

Конечно, у среднестатистического гражданина Украины, доверяющего западной прессе на все 146%, от такого интервью могут волосы встать дыбом. Ведь The Times это не Дмитрий Гордон, и сказанное на этой площадке – это нарративы совсем другого уровня и совершенно для другой аудитории.

Однако за эти шесть лет войны я уже привык к тому, что западная журналистика мало чем отличается от украинской. Многие СМИ находятся там под патронатом политических сил, либо бизнес-элит, а сама профессия журналиста, симбиозом соседствует с дамами на улице Красных фонарей. И если говорить непосредственно о мистере Беннетсе, взявшем интервью у Гиркина сразу после Гордона, то к данному журналисту больше вопросов, чем чистого доверия.

Например, именно этот журналист принимал непосредственное участие в распространении фейка о присутствии в армии Украины боевиков ИГИЛ. На тот период это была самая любимая байка российской пропаганды, “Украина перевалочная база для боевиков ИГИЛ”, “Украина поставщик боевиков в ряды ИГИЛ”, “В ВСУ воюют террористы ИГИЛ” – эти и другие нарративы не сходили с главных страниц российских пропагандистских ресурсов годами.

На эту тему я написал довольно много материалов и знаком с подобным фейком как никто другой. Так же само как практически с каждым персонажем, который принимал участие в распространении данных нарративов не только в пределах РФ или Украины, но и в Европе. И Марк Беннетс был одним из них.

Так, именно его материал 2018 года был посвящен некоему чеченскому батальону, размещенному под Мариуполем, и бойцы которого проходили подготовку в лагерях ИГИЛ на территории Сирии и Ирака. Этот материал весьма активно подхватили многие российские СМИ и пропагандисты со статусом “эксперт”. Например, одиозный бывший депутат госдумы РФ Сергей Марков неоднократно ссылался на статью Марка Беннетса, обвиняя Украину в пособничестве ИГИЛ.

Что особо интересно, тогда статья про ИГИЛ в Украине всплыла сразу после того, как Кремль потерпел фиаско с попыткой обвинить ВСУ в организации химической атаки на Донбассе. Когда же сенсации из этого фейка не получилось, весьма оперативно выстрелило интервью с неким боевиком Мансуром, который и поведал британскому журналисту всю правду про террористов ИГИЛ в составе ВСУ. Но помимо целого ряда нестыковок в самой статье, в глаза бросалось и то, что фото этого самого Мансура было сделано летом, а статья вышла зимой.

То есть, материал, представляющий собой настоящую бомбу, пролежал полгода (а может и дольше, ведь неизвестно летом какого года было сделано фото) на полке и был опубликован лишь зимой? Это и близко не похоже на акул-пера гонящихся на сенсацией и хайпом.

В итоге, статью британского журналиста разложили по полочкам многие аналитики и эксперты, полностью сведя её нарратив к нулю. Тем не менее, The Times не только не извинилось за неправдоподобный материал, но и не удалило статью-фейк со своего сайта.

С другой стороны, в материалах Марка Беннетса, и ранее крайне предвзято отзывающегося об Украине, нет ничего странного. Этот журналист The Times – очень ценный кадр. Ведь он уже более 16 лет проживает в Москве и довольно свободно ездит в командировки в Иран и, не поверите, даже в Северную Корею!

С учётом наличия элементов пропагандистских нарративов в его материалах и свободным посещением стран с тоталитарными режимами, но дружественных Кремлю, сомневаться в аффилации данного журналиста не приходится. И вот, как ни странно, а именно он, двое суток спустя, берет интервью у человека, с которым до того как-то и мысль ему не приходила пообщаться. Какое невероятное совпадение! Или на самом деле – не совпадение?

Ну и под конец рекомендации для The Times и не только для The Times. Когда проходил процесс аннексии Крыма, определённая часть украинских военных перешла на сторону оккупантов – это правда. И возможно это стало по той причине, что личный состав многих частей попросту не менялся годами, и у военных выработалась психологическая привязка к тем, кто внезапно стал врагом. Эдакий, Стокгольмский синдром.

А потому, чем дольше ваш специальный корреспондент проживает на территории, той же России, тем больше он становится не непредвзятой, холодной и расчётливой акулой пера, а пророссийской марионеткой. К тому же, ещё со времен СССР, по методичкам КГБ, иностранных журналистов в России обхаживают соответствующие структуры особо тщательно, ласково и умело.

С другой стороны, если изданиям с мировым именем безразлично то, что статьи их журналистов окунают репутацию оных таблоидов в грязь, то про кадровую политику и вправду можно забыть ещё на пару десятилетий.