Всі говорять, що Інтернет бореться з Телевізором за глядача і навпаки. Це не зовсім так.

Є декілька речей, по яким вони відрізняються і це приваблює людей.

Але для початку невеликий екскурс в історію розвитку медіа. Самим великим і всемогутнім медіа починаючи з 70-х років ХХ сторіччя був Телевізор. Саме так, з великої літери. Наявність телевізора була ознакою заможності сім’ї. Перед телевізором збиралася вся сім'я і дивилися все, що показували. Мені було років 10 і я захворів. Читати не хотілося, і мені "випала честь" дивитися ХХV зїзд КПРС. Дивитися було нічого, просто ми втуплялися в телевізор.

З появою інтернету в країні (для мені це 1997 рік, для когось це відбулося раніше) люди почали відлучатися від телевізора, та відкрили для себе інший світ.

А тепер повернемося до розбіжностей між телебачення та інтернетом:

ТВ - компромісне медіа, де сім’я або група людей домовляються дивитися одну програму (так, наприклад, і виникають цифри, що чоловіки дивляться турецькі серіали, а жінки матчі ЧС з футболу). Пасивний перегляд телепрограм. Інтернет - медіа для кожного окремого індивідуума. Контент тільки для мене.

ТВ – сплачую сім’ю, або групу людей. Єднає їх. Інтернет - егоїстичне медіа, тільки для мене, тільки моє.

ТВ – розважає і жахає (накручує). Така природа телебачення. Такі ж і новини на телеканалах. Інтернет – вибір за тобою.

Зупинимось на одному сегменті інтернету та телебачення - новинах, в будь-якому вигляді. Для аналізу новин на телебаченні візьмемо деякі новинні канал і також праймові новини на великих каналах. Для аналізу інтернету також візьмемо деякі сайти.

Поява нових невеликих каналів, таких як 112 канал, позитивно вплинули на телевізійний ринок України. Майже кожен тиждень канал давав привід для розмов.

Але казка закінчилася. Приводом для згадування цих каналів стали бійки, сварки, боротьба без правил.

Основа програмінгу цих каналів – це постійні новинні випуски. Проаналізуємо праймові новини на каналах 112 та News One за останні 2 роки, подивимось на кількість глядачів протягом дня, порахуємо наскільки вони лояльні до каналу та деяких програм.

112 канал. Початок 2017 року - чверть мільйона людей дивилися праймові новини. Це продовжувалося 3 місяці. А потім настав застій, що тривав майже 1.5 року. У серпні 2018 року новини на каналі 112 мали 150 тисяч глядачів, з початком осені показники покращилися до 170 - 200 тисяч у вересні-жовтні. (Всі показники по аудиторії 18+ 50к+, кількість глядачів, що дивилися новини хоча б 1 секунду).

Протягом дня близько 1600 тисяч глядачів подивилися хоча б 1 секунду на даному каналі. Але головні новини дивилися не більше 200 тисяч (трохи більше 13%).

Вище наведені показники для глядачів, які подивилися новини хоча б 1 секунду. А що роблять глядачі після 1 хвилин, після 2 або 3. Якщо будемо вважати, що 1 секунду дивилося 100% глядачів, 1 хвилину і менше дивилося вже 86%, 2 хвилини і менше ~76%, 3 хвилини менше 74%, 5 хвилин і менше ~60%. (дані за 2018 рік, аудиторія 18+ 50к+).

News One. Тор News (новинна програма) вперше з’явилися на каналі у червні 2017 року. У липні був пік глядачів – біля 170 тисяч глядачів. Ситуація в другій половині цього року взагалі невтішна. З кожним місяцем новини дивляться все менше і менше людей. У жовтні вже менше 100 тисяч. (Аудиторії 18+ 50к+, кількість глядачів, що дивилися новини хоча б 1 секунду).

Протягом дня близько 900 тисяч глядачів подивилися хоча б 1 секунду на даному каналі. Але головні новини дивилися не більше 120 тисяч і це 13% від глядачів каналу.

Вище наведені показники для глядачів, які подивилися новини хоча б 1 секунду. А що роблять глядачі після 1 хвилин, після 2 або 3. Наскільки глядачі лояльні до каналу News One. Якщо будемо вважати, що 1 секунду дивилося 100% глядачів, 1 хвилину і менше дивилося вже 80%, 2 хвилини і менше - 70%, 3 хвилини і менше - 60%. (дані за 2018 рік, аудиторія 18+ 50к+).

А як дивляться ці канали більш вузькі та молоді аудиторії порівняно з 18+.

Глядачів віком 18-45 (50к+) в 11 разів менше порівняно з першою аудиторією.

Глядачів віком 30-55 (50к+) в 5,5 разів менше порівняно з першою аудиторією.

Висновки з аналізу такі: новинні канали приваблюють старшу аудиторію (це 55+, пенсіонери з досвідом), і канали вони дивляться протягом 30-60 хвилин на день.

Кінець року вийшов у нас багатим на події (фальстарт виборів Президента, конфлікт в Азовському морі, церковні справи). Не дивно, що населення стало більше дивитися новинних каналів – плюс 20% порівняно с вереснем. Але варто відмітити одну особливість: ПОДІЇ привели на новинні канали аудиторію 55+. А частка молоді та людей середнього віку майже не зазнала змін (аудиторія 30- не більше 2%; частка глядачів у віці 18-55 стабільно не перевищує 30%, 18-45 - не більше 15%).

І де молодь отримає інформацію, якщо не включає телевізор?

Що відбувається з Інтернетом в цей час. Хто відвідує новинні сайти, скільки часу там проводять. Також варто зазначити, що природа роботи ТВ та Інтернету спонукає до досліджень дуже різних по природі та філософії медіа.

Сайт OBOZREVATEL. Середня кількість глядачів (а в даному випадку читачів) на початку грудня коливалася між 1.2 та 1,8 млн.

Кількість читачів сайту на одному рівні з глядачами каналу 112. Кількість читачів у віці 18-45 близько 60% (канали 112 та news One можуть похвалитися цифрою у 15%).

Інші топові новинні сайти можуть похвалитися відвідуваністю до 1 000 000. Тобто інтернет сайти конкурують і виграють боротьбу у телевізора (новинні канали) за молоду, освічену аудиторію, яка переймається майбутнім держави та своїх дітей, яким не байдуже, що буде через 5-10 років.

В будь-який час - тиші або криз – молоді люди довіряють інтернету і не включать телевізор.

Навіть самі рейтингові новини на 1+1 дивляться 1.2 млн. чоловік (1 секунду), якщо ж взяти 5 хвилин перегляду, то кількість глядачів зменшиться до 65%. (дані для аудиторії 18+ (міста 50 000+)).

Якщо ж подивитися на аудиторію 18-45, то вони становлять не більше 30% глядачів, тоді як частка цих людей, що читають новини - 60%.

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