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21 октября • обновлено в 11:13
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Интернет, кухня и язык: назван список вопросов при переписи населения в Украине

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В Украине в 2020 году пройдет перепись населения, в ходе которой будут спрашивать о наличии дома кухни, интернета и канализации.

Также у украинцев будут узнавать о водоснабжении, и когда построен их дом, передает ТСН.

Помимо этого во время переписи будут вопросы национальной принадлежности и языке, образовании и семье. Также могут добавить вопрос ко всем женщинам старше 15 лет о том, сколько детей они рожали.

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, которого назначили главой Государственной службой статистики, в Facebook сообщил, что перепись обойдется госбюджету в миллиарды гривен.

"Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата", – отметил чиновник.

Перепись в Украине

Перепись в Украине

Hyser

Перепись населения в Украине пройдет с 3 до 23 декабря 2020 года. На обработку информации специалистам понадобится еще минимум полгода. Последний раз перепись в государстве был 18 лет назад, насчитав 48 млн 457 тысяч украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине намерены провести пробную перепись населения: в Оболонском районе Киева и Бородянском на Киевщине.

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Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Не будет переписи
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