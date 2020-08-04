Интересные вещи, которые собирали дети в СССР: фантики, значки и пачки от сигарет
В СССР дети собирали марки, значки, модели автомобилей и другие интересные вещи.
Одними из самых ценных вещей для детей в Советском Союзе были их коллекции, ведь ими в те времена интересовались почти все – от мала до велика.
В качестве примера можно вспомнить облепленные наклейками холодильники, хотя было и много других вещей для создания уникальной коллекции. OBOZREVATEL предлагает узнать, что именно собирали советские дети.
Коллекция марок из СССР
Марки
Многие дети собирали их в специальные альбомы. Одними из самых ценных были иностранные марки – польские, кубинские. Однако особенно ценились треугольной формы, а также "негашеные" – на которых не было штампа.
В СССР часто давали значки за какое-то достижение, в результате у многих собирались целые коллекции
Значки
В СССР значков выпускалось огромное количество, поскольку каждый советский житель получал их за какие-то заслуги или, например, и вступление в комсомол, участие в соревнованииях или выставке и т. д.
С распадом СССР идеологические надписи на значках сменились мультяшными героями
В результате у многих собирались целые коллекции, причем некоторые продолжают скупать значки и уже взрослыми. Так, с распадом Союза идеологические надписи сменились мультяшными героями, а потом и сатирическими высказываниями.
В СССР выпускали коллекционные монеты
Монеты
Как и сейчас, во времена СССР выпускали коллекционные монеты, которые обязательно откладывались в копилку. При этом особо ценны были монеты стран Союза, где многие служил или куда ездили на отдых.
Модели автомобилей в СССР чаще собирали для коллекций мальчики
Миниатюрные модели автомобилей
Это было чисто мальчишеское увлечение, хотя, по сравнению с остальными вещами для коллекционирования, не особо дешевое.
Коллекция открыток из СССР
Открытки
А вот открытки больше любили собирать девочки. Сегодня мало кто поздравляет таким образом близких, ведь есть мобильный телефоны, электронная почта и соцсети, сообщения в которых часто теряются в истории. А вот милые открытки с теплыми словами можно хранить долго.
Коллекция карманных календариков из СССР
Календарики
Когда еще не было интернета, люди сверяли выходные дни и семейные праздники по календарям. В СССР их выпускали много и разнообразных: с милыми животными, фотографиями городов, героями того времени, "серьезные" – с рекомендациями о том, что делать при пожаре. Хотя самыми дорогими сердцу были те, которые переливались: под одним углом была одна картинка, а под другим она менялась.
Дети в СССР коллекционировали крышечки от бутылок
Крышечки от бутылок
Чаще в СССР крышечки от бутылок с ситром, газировкой и пивом были однотипные: жестяные и блестящие. Но если попадались цветные, то они были на вес золота, поэтому их и коллекционировали.
Коллекция пачек от сигарет из СССР
Пачки от сигарет
Многие в Союзе собирали сигаретные пачки: кто постарше – полные, а дети – пустые. При этом, конечно же, старались найти такие, которых не было у других: некоторые обменивали, о каких-то спрашивали в ларьках, где торговали сигаретами поштучно.
Коллекция баночек из СССР
Баночки
Для того, чтобы пополнить коллекцию, баночки из-под газировки не только покупали, но и собирали пустые на улице. Причем даже помятые: потом вечер приходилось проводили за выпрямлением одной жестянки, зато в коллекции было пополнение.
Обертки от конфет и шоколада в СССР чаще собирали девочки
Обертки от конфет и шоколада
Чаще такие собирали девочки (ведь мальчишкам было интереснее собирать пачки из-под сигарет и крышечки). Так, из многих цветных фантиков в СССР делали секреты в земле: выкапывали ямку, складывали фантик, закапывали, а потом украшали все цветочком и сверху укладывали стеклышко. Когда в 90-е годы на рынке стали продаваться заморские шоколадки "Марс", "Сникерс" и "Твикс", то такие коллекции начали собирать и мальчишки.
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