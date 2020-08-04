Интересные вещи, которые собирали дети в СССР: фантики, значки и пачки от сигарет

Одними из самых ценных вещей для детей в Советском Союзе были их коллекции, ведь ими в те времена интересовались почти все – от мала до велика.

В качестве примера можно вспомнить облепленные наклейками холодильники, хотя было и много других вещей для создания уникальной коллекции. OBOZREVATEL предлагает узнать, что именно собирали советские дети.

Коллекция марок из СССР

Марки

Многие дети собирали их в специальные альбомы. Одними из самых ценных были иностранные марки – польские, кубинские. Однако особенно ценились треугольной формы, а также "негашеные" – на которых не было штампа.

В СССР часто давали значки за какое-то достижение, в результате у многих собирались целые коллекции

Значки

В СССР значков выпускалось огромное количество, поскольку каждый советский житель получал их за какие-то заслуги или, например, и вступление в комсомол, участие в соревнованииях или выставке и т. д.

С распадом СССР идеологические надписи на значках сменились мультяшными героями

В результате у многих собирались целые коллекции, причем некоторые продолжают скупать значки и уже взрослыми. Так, с распадом Союза идеологические надписи сменились мультяшными героями, а потом и сатирическими высказываниями.

В СССР выпускали коллекционные монеты

Монеты

Как и сейчас, во времена СССР выпускали коллекционные монеты, которые обязательно откладывались в копилку. При этом особо ценны были монеты стран Союза, где многие служил или куда ездили на отдых.

Модели автомобилей в СССР чаще собирали для коллекций мальчики

Миниатюрные модели автомобилей

Это было чисто мальчишеское увлечение, хотя, по сравнению с остальными вещами для коллекционирования, не особо дешевое.

Коллекция открыток из СССР

Открытки

А вот открытки больше любили собирать девочки. Сегодня мало кто поздравляет таким образом близких, ведь есть мобильный телефоны, электронная почта и соцсети, сообщения в которых часто теряются в истории. А вот милые открытки с теплыми словами можно хранить долго.

Коллекция карманных календариков из СССР

Календарики

Когда еще не было интернета, люди сверяли выходные дни и семейные праздники по календарям. В СССР их выпускали много и разнообразных: с милыми животными, фотографиями городов, героями того времени, "серьезные" – с рекомендациями о том, что делать при пожаре. Хотя самыми дорогими сердцу были те, которые переливались: под одним углом была одна картинка, а под другим она менялась.

Дети в СССР коллекционировали крышечки от бутылок

Крышечки от бутылок

Чаще в СССР крышечки от бутылок с ситром, газировкой и пивом были однотипные: жестяные и блестящие. Но если попадались цветные, то они были на вес золота, поэтому их и коллекционировали.

Коллекция пачек от сигарет из СССР

Пачки от сигарет

Многие в Союзе собирали сигаретные пачки: кто постарше – полные, а дети – пустые. При этом, конечно же, старались найти такие, которых не было у других: некоторые обменивали, о каких-то спрашивали в ларьках, где торговали сигаретами поштучно.

Коллекция баночек из СССР

Баночки

Для того, чтобы пополнить коллекцию, баночки из-под газировки не только покупали, но и собирали пустые на улице. Причем даже помятые: потом вечер приходилось проводили за выпрямлением одной жестянки, зато в коллекции было пополнение.

Обертки от конфет и шоколада в СССР чаще собирали девочки

Обертки от конфет и шоколада

Чаще такие собирали девочки (ведь мальчишкам было интереснее собирать пачки из-под сигарет и крышечки). Так, из многих цветных фантиков в СССР делали секреты в земле: выкапывали ямку, складывали фантик, закапывали, а потом украшали все цветочком и сверху укладывали стеклышко. Когда в 90-е годы на рынке стали продаваться заморские шоколадки "Марс", "Сникерс" и "Твикс", то такие коллекции начали собирать и мальчишки.

Ранее OBOZREVATEL делал подборку вещей из СССР, которые сейчас можно продать за состояние. Среди них игрушки, приставки, газеты и другие.