Главная Новости
24 марта • обновлено в 06:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Антон Геращенко
Антон Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Украины Все статьи автора

"Интересная история": в "Борисполе" не берут подписки на карантин?

1.3т

Интересная история случилась сегодня с одной девушкой, прилетевшей из эпицентра эпидемии – рейсом Барселона-Борисполь в 16.10.

Общаюсь сегодня по телефону с одной моей хорошей знакомой (назовем ее Дарьей Петровной), которая говорит мне: "Антон, что же это происходит?! По телевизору говорят, что со всех приезжающих в Украину берут подписку о том, что они должны сидеть 14 дней в карантине. Но вот сегодня, рейсом из одного из центров эпидемии – из Испании, где от коронавируса уже скончались 1700 человек, прилетела дочь моей лучшей подруги. Она сказала, что с нее в аэропорту Борисполь не брали никакой подписки!"

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Антона Геращенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги