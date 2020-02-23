Главная Новости
23 февраля • обновлено в 15:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Интер" показал советские фильмы 23 февраля, проигнорировав запрет

6.5т
Читать материал на украинском

Украинский телеканал "Интер" утром 23 февраля показал два советских фильма на военную тематику. И это несмотря на предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об ответственности за подобное.

"Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается", – так озаглавлен цикл фильмов на канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, в воскресенье в 5: 40 зрители смогли посмотреть картину об учениях советских десантников "В зоне особого внимания".

"Интер" показал 23 февраля фильмы о советских десантниках

"Интер" показал 23 февраля фильмы о советских десантниках

При этом в 7:30 канал показал и вторую часть этой картины "Ответный ход".

Стоит отметить, что советские киноленты "Интер" транслировал в течение двух последних дней. Так, в субботу, 22 февраля, кроме вышеупомянутых, на нем также шел фильм "Захват".

"Интер" показал советские фильмы 23 февраля, проигнорировав запрет

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скандальный украинский телеканал "Интер" подготовил специальную программу телепередач ко Дню советской армии 23 февраля. Этот праздник в Украине официально отменен из-за агрессии России.

  • Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил СМИ, что Украина не отмечает советский праздник "23 февраля" и предупредил об ответственности.

  • Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива гневно отреагировал на запрет в Украине советского праздника "23 февраля" и решил поздравить с ним украинцев.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Теги
телеканал Интер Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пропаганда
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
39
9
Смешно
11
Интересно
14
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Токовий Костянтин
Токовий Костянтин
Не розумію,до чого заборона? А що дивитись? "Танці з зірками",чи "Хто вище"?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так в чем проблема?раз есть запрет то подают пусть на них в суд и накажут
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Вот так трагедия... Советские фильмы залезли чубатым шароварникам в мозг))))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги