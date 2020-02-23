"Интер" показал советские фильмы 23 февраля, проигнорировав запрет

Украинский телеканал "Интер" утром 23 февраля показал два советских фильма на военную тематику. И это несмотря на предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об ответственности за подобное.

"Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается", – так озаглавлен цикл фильмов на канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, в воскресенье в 5: 40 зрители смогли посмотреть картину об учениях советских десантников "В зоне особого внимания".

"Интер" показал 23 февраля фильмы о советских десантниках

При этом в 7:30 канал показал и вторую часть этой картины "Ответный ход".

Стоит отметить, что советские киноленты "Интер" транслировал в течение двух последних дней. Так, в субботу, 22 февраля, кроме вышеупомянутых, на нем также шел фильм "Захват".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скандальный украинский телеканал "Интер" подготовил специальную программу телепередач ко Дню советской армии 23 февраля. Этот праздник в Украине официально отменен из-за агрессии России.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил СМИ, что Украина не отмечает советский праздник "23 февраля" и предупредил об ответственности.

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива гневно отреагировал на запрет в Украине советского праздника "23 февраля" и решил поздравить с ним украинцев.

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