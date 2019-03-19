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Инструкторы НАТО в Украине: военный эксперт раскрыл детали

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Инструкторы из Канады, работающие в Украине, помогают готовить кадры для военной полиции, их миссия является долгосрочной и носит стратегический характер.

Об этом в эфире ObozTV рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя продление присутствия в Украине миссии канадских инструкторов.

"Относительно военной миссии наших коллег из Канады – они занимаются очень серьезным делом. В рамках проекта Orbital они готовят специалистов для военной полиции Украины. Эти тренинги продолжаются несколько лет", – сказал Селезнев.

По его словам, наработки канадцев "являются эффективными в наших украинских реалиях".

"Тот факт, что Канада продолжила эту миссию в Украине, должен восприниматься как позитивный. Подготовка специалистов продолжается, и это очень важно", – подчеркнул он.

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Военный эксперт отметил, что Украина привлекает инструкторов и из других стран-участниц Североатлантического альянса: "Речь о Великобритании, США, странах Балтии, которые каждая по своему направлению выполняет миссию. Ключевая задача этих миссий – усиление обороноспособности нашей страны путем подготовки наших специалистов".

"Процедура, которая реализуется на сегодняшний день, является долгосрочной, носит стратегический характер и направлена на то, чтобы максимально усилить оборонный потенциал украинской армии", – добавил Селезнев.

Инструкторы НАТО в Украине: военный эксперт раскрыл детали

nabludatel.net

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Владислав Селезнев
Место
Украина
Теги
НАТОВооруженные силы Украины
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