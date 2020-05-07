Институт нацпамяти показал ролик о Второй мировой: в России возмутились

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович раскритиковал "культ победы", что вызвало возмущение в России.

Об этом говорится в ролике УИНП, посвященном окончанию Второй мировой войны (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Сейчас Украина так же воюет с агрессором. Сегодня – это путинская Россия, которая посягает на нашу территорию, пытается разрушить международную системы безопасности и угрожает миру в Европе. Эта борьба ежедневно продолжается уже 6 лет, и мы не имеем права проиграть, потому что так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю", – заявил Дробович.

Он добавил, что во время Второй мировой войны украинцы "воевали за чужие интересы".

"Трагедия украинского народа во времена Второй мировой заключалась в том, что он был разделен между несколькими государствами. Украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, иногда - друг против друга", – подчеркнул глава УИНП.

Это вызвало негативную реакцию в России, в частности, возмущен исполнительный директор информагентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

"Я увидел вот этот ролик Украинского института национальной памяти и сначала опешил. Затем разозлился, а потом понял, что это точно нужно показать и прокомментировать. О чем говорит этот благообразный молодой человек, директор УИНП? Он говорит, что День Победы - это не триумф победителей. Просто воевать не нужно. Ну да, зачем воевать – европейцы, начиная с 39-го, примерно так и поступали, больше 2-3 месяца никто против немцев в Европе и не воевал", – пишет он в своем Telegram-канале.

Фразу Дробовича о том, что "культ победы" не нужен, он назвал "старой песней с 2014 года".

"Главная трагедия украинского народа, как утверждает директор, что в той войне он воевал "за чужие интересы, иногда - друг против друга". Да, конечно – только что вспомнил разгром СС "Галичины" войсками 1-го Украинского. И кто говорит, что у нас не пытаются отнять Победу?" – добавил Вышинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Эстонии Керсти Кальюлайд выступили с совместным обращением накануне 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Они обвинили СССР в том, что он стал таким же оккупантом, как и нацистская Германия.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся