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7 мая • обновлено в 20:36
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Институт нацпамяти показал ролик о Второй мировой: в России возмутились

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Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович раскритиковал "культ победы", что вызвало возмущение в России.

Об этом говорится в ролике УИНП, посвященном окончанию Второй мировой войны (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Институт нацпамяти показал ролик о Второй мировой: в России возмутились

"Сейчас Украина так же воюет с агрессором. Сегодня – это путинская Россия, которая посягает на нашу территорию, пытается разрушить международную системы безопасности и угрожает миру в Европе. Эта борьба ежедневно продолжается уже 6 лет, и мы не имеем права проиграть, потому что так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю", – заявил Дробович.

Он добавил, что во время Второй мировой войны украинцы "воевали за чужие интересы".

"Трагедия украинского народа во времена Второй мировой заключалась в том, что он был разделен между несколькими государствами. Украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, иногда - друг против друга", – подчеркнул глава УИНП.

Это вызвало негативную реакцию в России, в частности, возмущен исполнительный директор информагентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

"Я увидел вот этот ролик Украинского института национальной памяти и сначала опешил. Затем разозлился, а потом понял, что это точно нужно показать и прокомментировать. О чем говорит этот благообразный молодой человек, директор УИНП? Он говорит, что День Победы - это не триумф победителей. Просто воевать не нужно. Ну да, зачем воевать – европейцы, начиная с 39-го, примерно так и поступали, больше 2-3 месяца никто против немцев в Европе и не воевал", – пишет он в своем Telegram-канале.

Фразу Дробовича о том, что "культ победы" не нужен, он назвал "старой песней с 2014 года".

"Главная трагедия украинского народа, как утверждает директор, что в той войне он воевал "за чужие интересы, иногда - друг против друга". Да, конечно – только что вспомнил разгром СС "Галичины" войсками 1-го Украинского. И кто говорит, что у нас не пытаются отнять Победу?" – добавил Вышинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Эстонии Керсти Кальюлайд выступили с совместным обращением накануне 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Они обвинили СССР в том, что он стал таким же оккупантом, как и нацистская Германия.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Вторая мировая война
Персоны
Кирилл Вышинский Антон Дробович
Место
Украина
Тег
Институт национальной памяти
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Галицький Данило
Галицький Данило
Вторую мировую начали гитлеровская Германия и сталинская раsseя! Если б не штаты и пушечное мясо совка, не видать вам бы победы кацы, как своих ушей. Счас срочно нужна победа над рашизмом, как в те времена над фашизмом, иначе на Земле будет проливатся кровь, разруха через московитов! История это доказала, где появляются эти ,,асвабадители'', там разруха,кровь, голод, грабеж, нищета.
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
дробович местный дурачек.
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
вымышленная реальность для бaндepoвckoго paгулья и манкуртов.
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Общество

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