Гармаш – о решении ТКГ: прослеживается четкий тренд на приднестровизацию конфликта

Решение об инспекции позиций Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы на Донбассе, принятое на заседании ТКГ 9 сентября из-за срыва перемирия, "странное".

Такое мнение в Facebook высказал представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. В свою очередь участник украинской делегации ТКГ, журналист Сергей Гармаш считает, что РФ "затягивает" конфликт, как в Приднестровье.

На своей странице в соцсети Казанский отметил, что украинская сторона "почему-то согласилась провести совместное инспектирование наших позиций с представителями российских боевиков", несмотря на то, что ВСУ перемирия не нарушали. Последний факт подтвердили и в ОБСЕ, указал блогер.

"Если бы такое инспектирование было обоюдным и наши представители также могли бы инспектировать позиции противника – можно было бы не тревожиться. Но, как следует из заявления на сайте Офиса президента, речь идет только о Шумах. И это странно, так как со стороны нашего командования также звучали заявления о том, что боевики строят новые укрепления и блиндажи", – сказано в сообщении.

"Компромиссы имеют смысл только в том случае, если они обоюдны. Если же на уступки идет только одна сторона, то это называется по-другому", – считает Казанский.

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Гармаш же написал в Facebook, что итоги переговоров комментировать сложно.

"Узнал о них с сайта президента, а формулировки там так выписаны, что понимать можно как хочешь. Это и вызывает опасения", – заявил он.

"В целом, я вижу ситуацию так: прослеживается четкий тренд на приднестровизацию конфликта. Когда вроде и не стреляют, но и территориальной целостности и суверенитета в полном объеме Украина не получает", – продолжил Гармаш.

По его словам, Россия может сохранить свой инструмент влияния на Киев, но поскольку конфликт не острый, то "о нем постепенно забывают в мире, возможно, даже снимают санкции с "присмиревшего" агрессора".

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Как писал OBOZREVATEL: