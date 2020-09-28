Иностранцам снова разрешили въезжать в Украину

С 00:00 28 сентября иностранным гражданам снова разрешен въезд в Украину.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, этой ночью норма о запрете въезда иностранцам прекратила свое действие.

"Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен", – отметил он.

Спикер подчеркнул, что пограничники руководствуются нормами законодательства, которое регламентирует пересечение государственной границы Украины, а именно законом "О пограничном контроле", постановлением правительства о выезде и въезде иностранцев в Украину.

По его словам, также нет отдельных требований к иностранцам относительно самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину.

"Эта норма прекратила свое действие, потому каких-то отдельных моментов, которые бы определило правительство относительно иностранцев при въезде в Украину на период карантина, на данный момент нет", – пояснил Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 28 августа решил ограничить въезд для граждан других стран, чтобы "остановить импорт" коронавируса, ведь в последнее время в стране наблюдается значительный и стабильный рост количества заражений.

Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что границы могут открыть, когда хотя бы в течение двух недель в Украине будет наблюдаться спад заболеваемости COVID-19.