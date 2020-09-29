Иностранцам изменили правила въезда в Украину

Алексей Титофф Общество 11:33, 29.09.2020 Обновлено: 12:55, 29.09.2020

Кабинет министров изменил правила въезда иностранцев в Украину на период действия карантина. Изменения указаны в постановлении правительства № 888 от 28 сентября, которое устанавливает карантин и вводит усиленные противоэпидемические меры.

Новым постановлением иностранцам запретили пересекать границу без полиса (свидетельства, сертификата) страхования, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующего весь срок пребывания в Украине.

Не нужен будет такой документ для иностранцев, постоянно проживающих в Украине, и лиц, признанных беженцами. Также среди исключений указаны работники дипломатических представительств и официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств и НАТО.

Также указано, что самоизоляции подлежат лица, пересекающие границу, которые прибыли из государства с широким распространением COVID-19.

Кроме того дан перечень лиц, на которых эта норма не распространяется:

  • лица не старше 12 лет;

  • прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;

  • водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

  • деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

  • лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации

  • которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, иностранцам вновь разрешили въезжать в Украину.

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