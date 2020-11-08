Ничего общего с конкретным планом заявление Кравчука не имеет. Это исключительно набор каких-то политических лозунгов, тезисов – ничего больше. Начиная с первого пункта, о выведении регулярных российских формирований: там сказано иностранных формирований и незаконных вооружённых формирований – уже по первому пункту будет возникать масса вопросов, ответов на которые в этом якобы плане не имеется, – заявил в комментарии "Радио Свобода" Георгий Тука.

Дальше там идёт использование миссии ОБСЕ для контроля над государственной границей, при этом звучит дивная цифра в размере 1500 человек на расстоянии более чем 400 км. Это 5 человек на километр – о каком контроле госграницы может идти речь? Поэтому, с моей точки зрения, ничего общего это с планом не имеет.

Я бы хотел ошибаться, что это очередной шаг фактически к незыблемой позиции России с 2014 года. Они пытаются навязать Украине мысль о необходимости так называемых прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском.

Примерно 11-12 дней тому назад представители, как сам Ермак их обозначил, ОРДЛО передали в онлайн-режиме Кравчуку так называемую дорожную карту, которую они предложили украинской стороне. При этом предложение было сделано в ультимативной форме. Они дали украинской стороне 10 дней срока на рассмотрение этого вопроса. И вместо того, чтобы достойно отреагировать на подобные действия, исходя из комментария, который впервые прозвучал от Арестовича, Кравчук дал указание членам украинской делегации предоставить свои предложения в качестве ответа на эту дорожную карту. С моей точки зрения, это очень опасный шаг, это фактически начало тех самых прямых переговоров, о которых говорит Россия с 2014 года.

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