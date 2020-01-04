"Россия все скрывает": раскрыты цифры огромных потерь российских наемников на Донбассе

В 2019 году в войне на Донбассе погибло 111 украинских воинов, в то время, как Россия потеряла порядка от 300 до 620 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, список потерь со стороны украинской армии поименный, информация не скрывается в отличии от России.

"На 420 километровом фронте Украина потеряла 111 человек в 2019-м, против 133 в 2018-м. Хоть Россия и скрывает данные о своих потерях, известно, что только у 1-гокорпус "ДНР" 157 убитых. По 2-му корпусу данных нет. Моя оценка боевых потерь российских войск вместе с наёмниками за 2019-й год на Донбассе доходит до 300 человек. Украинская разведка сообщает о 619 убитых", – сообщил Бутусов.

Война на Донбассе Украинская правда

По его словам, данные о потерях за прошлый год со стороны России и "ДНР" строятся на базе украинского исследователя Донбасса Necro Mancer. Он ведет поименный список учета российских потерь, основываясь на данные соцсетей.

"По его информации, в прошлом году было уничтожено 250 наемников. Это только то, что попало в соцсети. Но как практика показывает, со временем всплывают все новые сведения. Поэтому смело можно накинуть еще 50 человек и получится как раз 300. Соотношение боевых потерь украинских и российских войск в прошлом году на Донбассе составило 1:3", – подытожил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе трагически погиб военнослужащий 72-й бригады Сергей Кравченко. У военного был позывной "Шаман".

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