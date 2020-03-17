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17 марта • обновлено в 13:49
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/ Общество

Зараженных коронавирусом в Украине намного больше? Медик забил тревогу

7.1т
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Экс-начальник медицинского управления МЧС Украины Вадим Гринько предположил, что количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в стране "значительно больше", чем то, о котором говорит официальная статистика.

"Думать, что Украина особая страна с особой аурой, которую не коснется данная проблема – это достаточно безответственно", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

"Наличие безвиза практически со всеми странами Европы, туристический сезон, Рождественские каникулы, горнолыжные курорты… При таком количестве контактов говорить о том, что всего 7 подтвержденных случаев по Украине – это некорректно", – убежден медик.

Вирус, биометрический паспорт гражданина Украины, иллюстрация

Вирус, биометрический паспорт гражданина Украины, иллюстрация

"К сожалению, чаша сия нас не минет. Законы эпидемиологии никто не отменял", – спрогнозировал он.

Онлайн-карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL:

  • По состоянию на 17 марта в Украине зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом и одна смерть – в Житомирской области скончалась 71-летняя женщина.

  • Кабинет министров на заседании вечером 16 марта принял ряд решений касательно ограничений во время действия карантина в стране из-за распространения коронавируса. А Верховная Рада ужесточила наказание для граждан за нарушения правил карантина в Украине.

  • Ранее Вадим Гринько заявил, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей могут представлять угрозу для подконтрольной правительству территории Украины с точки зрения опасности распространения коронавируса.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Эксклюзив
Место
Украина
Тег
вирус
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а кто-то насчет нищей страны-гастарбайтера сомневается?
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Закрывать метро при семи заразившихся? Кто то врёт.
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