Зараженных коронавирусом в Украине намного больше? Медик забил тревогу

Экс-начальник медицинского управления МЧС Украины Вадим Гринько предположил, что количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в стране "значительно больше", чем то, о котором говорит официальная статистика.
"Думать, что Украина особая страна с особой аурой, которую не коснется данная проблема – это достаточно безответственно", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.
"Наличие безвиза практически со всеми странами Европы, туристический сезон, Рождественские каникулы, горнолыжные курорты… При таком количестве контактов говорить о том, что всего 7 подтвержденных случаев по Украине – это некорректно", – убежден медик.
Вирус, биометрический паспорт гражданина Украины, иллюстрация
"К сожалению, чаша сия нас не минет. Законы эпидемиологии никто не отменял", – спрогнозировал он.
Онлайн-карта распространения коронавируса в мире:
Как писал OBOZREVATEL:
По состоянию на 17 марта в Украине зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом и одна смерть – в Житомирской области скончалась 71-летняя женщина.
Кабинет министров на заседании вечером 16 марта принял ряд решений касательно ограничений во время действия карантина в стране из-за распространения коронавируса. А Верховная Рада ужесточила наказание для граждан за нарушения правил карантина в Украине.
Ранее Вадим Гринько заявил, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей могут представлять угрозу для подконтрольной правительству территории Украины с точки зрения опасности распространения коронавируса.
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